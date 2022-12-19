الرمال البيضاء تساهم في القضاء على السمنة

تبدو للوهلة الأولى فكرة مجنونة القضاء على السِمنة من خلال تناول الرمل فكيف يمكن للرمل أن يساعد البشر على التخلص من السمنة؟، وفق دراسة أسترالية حديثة أجرتها جامعة ساوث أستراليا قام الفريق البحثي بقيادة بول جويس باستخدام الرمال النقية لأن من هذه الرمال النقية تُصنع جزيئات السيليكا التي لها تأثير على عملية امتصاص الجسم للمواد الغذائية.

وحسبما ذكرت صحيفة دويتش فيليه: تتميز جزيئات السيليكا المسامية بأن لها سطح خارجي كبير، وتأثيرها في عملية امتصاص الغذاء يختلف بحسب حجم المسام الموجودة على السيلكيا وحجم جسيمات السيلكيا نفسها.

وتوصل فريق الباحثين إلى أن جزيئات السيليكا ذات المسام التي يتراوح قطرها بين 6 و10 نانومتر لها تأثير أكبر على امتصاص الدهون

وأوضحت الصحيفة: يمكن تخيل عمل الرمال بأنه يشبه الاسفنجة الصغيرة، حيث تقوم جزيئات السيليكا المسامية بامتصاص الدهون والسكر وإنزيمات الهضم الموجودة في المعدة والأمعاء، وبهذا تحد من كمية الكربوهيدرات والدهون التي يهضمها الجسم ويمتصها.

وعادة ما تتطلب العلاجات الموجودة حاليا لمكافحة السمنة مبالغ كبيرة لشرائها، كما أن الحبوب المتوفرة في الأسواق لها آثار جانبية ضارة. ولكن تناول الرمل النقي تتميز بأنها بدون آثار جانبية والفكرة المستقبلية هي تحويل مسحوق السيليكا المسامية إلى حبوب وبيعها في الأسواق، بعد إجراء ما يكفي من التجارب لاعتمادها، لأن التجارب التي أجريت حتى الآن كانت تجارب مخبرية، ولابد من تجربتها أيضا على الحيوانات، ثم في خطوة لاحقة تأتي التجارب السريرية على البشر وفي حال تكلل ذلك بالنجاح فيمكن أن يستفيد مليارات البشر في الاستمتاع بحياة خالية من السمنة.