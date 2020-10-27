السبانخ.. غنية بالفيتامينات وعلاج لضغط الدم

ذكر تقرير لموقع TimesNowNews ان السبانخ مليئة بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة القوية، مما يجعلها نجمة بين الخضراوات الورقية، لقد ثبت أنها تفيد الصحة بعدة طرق، من تعزيز جهاز المناعة، إلى الوقاية من أمراض القلب، والسرطان، يعتبر اللون الأخضر المورق أيضًا إضافة رائعة لنظامك الغذائي لفقدان الوزن لأنه منخفض جدًا في السعرات الحرارية.

علاوة على ذلك، يمكن تناول هذه الخضراوات المغذية والمتعددة الاستخدامات نيئة، أو مطبوخة.

بعض الفوائد الصحية المذهلة التي يمكن أن تقدمها السبانخ:

أولا: تقوي جهاز المناعة

تبين أن السبانخ مقوي قوي لجهاز المناعة ليس فقط لأنها مليئة بفيتامينC ، ولكن أيضا لأنها مصدر ممتاز للعديد من مضادات الأكسدة، وبيتا كاروتين، والتي قد تساعد في تعزيز وظيفة المناعة، تدعم الفيتامينات والمعادن الموجودة في السبانخ، مثل فيتامين E والماغنيسيوم، مناعتك، وتساعدك على البقاء في مأمن من الفيروسات والبكتيريا.

ثانيا: تساعد على فقدان الوزن

السبانخ منخفضة في الكربوهيدرات، ولكنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، وتحسين الصحة بطرق مختلفة، بما في ذلك التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، يمكن أن يمنحك 3.5 أوقية من السبانخ 2.2 جرامًا من الألياف، مما يساعد في التحكم في آلام الجوع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، كما أن محتواها العالي من الألياف يفيد عملية الهضم ويمنع الإمساك، لذلك، قد يكون دمج هذا الخضار المغذي في نظامك الغذائي طريقة رائعة لكبح شهيتك، وتعزيز عملية الهضم، وإدارة مستويات السكر في الدم وغيرها الكثير.

ثالثا: التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم

السبانخ غنية بالنترات، والتي ثبت أنها تنظم ضغط الدم، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تشير الأبحاث إلى أن تناول السبانخ يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب من خلال دراسة واحدة شملت 27 شخصًا، تشير إلى أن الأوراق الخضراء يمكن أن تخفض مستويات ضغط الدم بشكل فعال.

رابعا: ترطيب الجسم

البقاء رطبًا مهم للحفاظ على عمل أعضائك بشكل صحيح، فهو يساعد على تنظيم الجسم، والحفاظ على تليين المفاصل، وتوصيل العناصر الغذائية للخلايا، وتقليل خطر الإصابة بالعدوى، وتحسين نوعية نومك ومزاجك، يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل السبانخ على البقاء رطبًا جيدًا والحفاظ على الصحة العامة.

خامسا: تدعم صحة العين

يحتوي السبانخ على العديد من المركبات النباتية، بما في ذلك اللوتين، والزياكسانثين، التي يمكن أن تحافظ على صحة عينك، تشير الأبحاث إلى أن هذه الألوان تقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين، قد تساعد هذه المركبات في حماية عينيك من الأضرار التي تسببها أشعة الشمس.

سادسا: تحتوي الخضراوات أيضًا على مضادات الأكسدة

والتي قد تساعد في مكافحة السرطان أيضًا، قد يؤدي المكونان MGDG و SQDG – ، الموجودان في السبانخ إلى إبطاء نمو السرطان.

السبانخ من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها، ومع ذلك، قد تسبب الخضراوات بعض الآثار الضارة لدى بعض الأشخاص، مثل أولئك المعرضين لحصوات الكلى، قد تتداخل الخضروات أيضًا مع أدوية سيولة الدم لأنها غنية بفيتامين K1. وبالتالي، يمكن للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بحصوات الكلى والذين يتناولون مسيلات الدم استشارة أطبائهم أو مقدمي الرعاية الصحية قبل تناول كميات كبيرة من السبانخ.