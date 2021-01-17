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السكتة القلبية المبكرة.. احذر هذه الأسباب

17 - يناير - 2021
آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 4:28 مساءً
أزمة قلبية

أزمة قلبية

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شرح أخصائي أمراض القلب الطبيب الروسي تاماز جاجلوشفيلي أسباب السكتة القلبية المبكرة والوفاة بسبب مشاكل في القلب.

وبحسب الطبيب، فإن أسباب السكتة تعود إلى عدم انتظام ضربات القلب البطيني أو الرجفان البطيني.

وأشار الطبيب إلى أن خطر الإصابة باضطراب نظام عمل القلب يزداد كل عام، خاصة في ظل وجود مضاعفات مكتسبة أو وراثية، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن “القناة الخامسة” الروسية.

فعلى سبيل المثال، ارتفاع ضغط الدم والسمنة وتطور تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب، يمكن لها أن تعيق النشاط الكهربائي للقلب.

وأكد الطبيب ضرورة معرفة الحالة الصحية للمقربين، قائلا: “هل كان هناك أي أمراض قلبية ووفيات تحت سن الخمسين أو أزمات قلبية أو سكتات دماغية مبكرة بينهم”.

وأضاف أن السكتة القلبية المبكرة لا يسبقها دائما ألم في القلب فقد ينخفض ​​ضغط دم الشخص ويفقد وعيه، ونتيجة لذلك، لا يملك الأطباء سوى القليل من الوقت لإنقاذ المريض.

وشجع الطبيب الجميع بدءا من سن الثلاثين، على التفكير في فحص القلب، وهو ما ينطبق في المقام الأول على أولئك الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع الضغط.

ويوصي الطبيب أيضا بتجنب متلازمة التعب المزمن، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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