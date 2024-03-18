"الشخير".. هل يشكّل خطراً على العلاقات؟

يقول الخبراء “إن الشخير يمكن أن يكون له تأثير على الصحة الجسدية والعقلية للشخص الذي يشخر أثناء النوم، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضا على شريك الحياة والعلاقة بين الطرفين، وقد يمتد التأثير إلى جوانب أخرى منها الدافع لممارسة العلاقة الحميمة”.

وقالت أرونيكا سيلفام، 45 عاما وهي امرأة متزوجة من سنغافورة: “كنت أمزح مع العائلة والأصدقاء بشأن شخير زوجي العالي، لكن في أعماقي، كان الأمر يزعجني حقا”.

وأضافت: “كنت قلقة من أنه إذا تحدثت عن هذا مع زوجي، فسوف يشعر بالإهانة”.

لقد اعتقدت أن الشخير كان جزءا من حزمة الصفات التي تأتي مع الزواج. لكن كان لهذا الأمر أثره على زوجها وعلى علاقتهما معا.

وقالت لبي بي سي: “بدأ يستيقظ كثيرا أثناء الليل وكان يستيقظ غاضبا في الصباح”.