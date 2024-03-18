الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الشخير".. هل يشكّل خطراً على العلاقات؟

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 18 - مارس - 2024 10:03 مساءً
A A A
طباعة المقال

يقول الخبراء “إن الشخير يمكن أن يكون له تأثير على الصحة الجسدية والعقلية للشخص الذي يشخر أثناء النوم، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضا على شريك الحياة والعلاقة بين الطرفين، وقد يمتد التأثير إلى جوانب أخرى منها الدافع لممارسة العلاقة الحميمة”.

وقالت أرونيكا سيلفام، 45 عاما وهي امرأة متزوجة من سنغافورة: “كنت أمزح مع العائلة والأصدقاء بشأن شخير زوجي العالي، لكن في أعماقي، كان الأمر يزعجني حقا”.

وأضافت: “كنت قلقة من أنه إذا تحدثت عن هذا مع زوجي، فسوف يشعر بالإهانة”.

لقد اعتقدت أن الشخير كان جزءا من حزمة الصفات التي تأتي مع الزواج. لكن كان لهذا الأمر أثره على زوجها وعلى علاقتهما معا.

وقالت لبي بي سي: “بدأ يستيقظ كثيرا أثناء الليل وكان يستيقظ غاضبا في الصباح”.

    المصدر :
  • BBC عربي

المزيد من الصحة

خبراء يحذرون من دعاية "السائل الذهبي"
هل يمكن الاستغناء عن الماء لدى تنظيف البشرة؟
هذا ما يفعله "الكرش" لجسمك!

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الشرطة الأمريكية
لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!