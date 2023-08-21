عالم مصري يكشف طريقة لمنع الشيخوخة

نشرت مجلة “نايتشر” الإنكليزية المتخصصة، دراسة بحثية للعالم المصري هيثم أحمد شعبان عن استعادة الخلايا الشائخة لوضعها الصحي في البدايات الأولى لها، من خلال إعادة تنظيم الجينوم باستخدام تقنيات حديثة، كما قدم خلال الدراسة خريطة آلية استعادة الخلايا الشائخة لوضعها، وربط التغيرات في عملية تنظيم الجينوم الخاص بها، لفهم مصير الشيخوخة الخلوية.

وفي تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أكد العالم المصري أن الخلايا الشائخة فريدة من نوعها ويطلق عليها “الزومبي” لأنها تتوقف في النهاية عن التكاثر ولكنها لا تموت، مضيفا أن هذه الخلايا مقاومة للموت، ولذلك تتراكم الخلايا الشائخة مع تقدم العمر.

وكشف أن الخلايا الشائخة تبقى وتستمر في إطلاق المواد الكيميائية التي تؤدي إلى الالتهاب، وتؤدي لظهور أمراض الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية، موضحا أن هذه الخلايا لا يمكن أن تنقسم، لذا فهي لا تساعد في تجديد الأنسجة أو إصلاح الأضرار الحادثة في الجسم.

وتابع أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون الخلايا الشائخة مفيدة للصحة من خلال تعزيز الشيخوخة في الخلايا المجاورة المعرضة لخطر أن تصبح سرطانية وجذب الخلايا المناعية لإزالة الخلايا السرطانية، مضيفا أنه كان يُعتقد إلى وقت قريب أن الشيخوخة الخلوية هي حالة نهائية لا مفر منها إلى أن اكتشف فريق من علماء الوراثة أنه عند إضافة مزيج من أربع بروتينات نووية تتفاعل مع المادة الوراثية للخلايا الشائخة، تعمل على إعادتها إلى حالتها الطبيعية والخروج من الشيخوخة.

وكشف أنه قام بتطوير تقنيات تصوير الجينوم البشري في الخلايا الحية لدراسة التفاعلات الجينية والتغير في هياكل المادة الوراثية وحركتها موضحا أن هذه التقنيات سوف تُجيب على أسئلة كثيرة متعلقة بإعادة تنظيم كامل للجينوم الحادث في الخلايا الشائخة التي لم تُدرس من قبل لعدم توفر هذه التقنيات.

واقترح شعبان في هذه الورقة البحثية الدراسات اللازمة لفهم الآليات الكامنة في التغيير التنظيمي للجينوم الناتج عن عملية دخول الخلايا للشيخوخة، مركزا على أهمية استخدام تكنولوجيا تصوير كامل للجينوم، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوجيه الخلايا للخروج من الشيخوخة الخلوية.