الأشعة فوق البنفسجية ترفع خطر الإصابة بالشيخوخة.. كيف تحمي نفسك منها؟

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن الأشعة فوق البنفسجية تنطوي على العديد من المخاطر الصحية، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بحروق الشمس والشيخوخة المبكرة للبشرة، وتسبب أضرارا ‫بالعيون كالتهاب ملتحمة العين، وفي أسوأ الحالات سرطان الجلد.

‫وأوضحت الرابطة أن الأكثر عرضة لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية هم ‫الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وذوو البشرة الحساسة للضوء.

‫ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت الرابطة بتجنب التعرض للأشعة ‫فوق البنفسجية لا سيما في وقت الظهيرة، نظرا لأنه كلما ارتفعت الشمس في ‫السماء، زادت كثافة الأشعة فوق البنفسجية على الأرض.

غطاء للرأس

‫وللحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ينبغي ارتداء غطاء للرأس ‫ونظارة شمسية ذات أذرع عريضة أو عدسات مقوسة، وذلك لحماية العين من ‫الأشعة الساقطة من الجانب، كما يراعى أن توفر النظارة حماية من الأشعة ‫فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر “يو في 400” (UV 400).

‫وينبغي أيضا استعمال كريم واق من أشعة الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة ‫كالوجه والذراعين والقدمين، مع مراعاة أن يكون الكريم ذا عامل حماية عال “إس بي إف” ‫(SPF) لا يقل عن 30.

‫وفي حالة الإصابة بحروق شمس خفيفة، فإنه يمكن علاجها بواسطة الكمادات ‫الباردة، أما حروق ‫الشمس الشديدة، التي تكون مصحوبة بحمى وبثور، فتستلزم استشارة الطبيب.