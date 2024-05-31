الجمعة 23 ذو القعدة 1445 ﻫ - 31 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية: تزايد عدد الإصابات بمرض حمى الضنك عالمياً

منذ 20 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أظهر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، تزايد عدد الإصابات بمرض حمى الضنك على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن الوضع مثير للقلق بشكل خاص في الأميركتين هذا العام.

وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين إصابة بحمى الضنك في الأميركتين حتى أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير رقم 4.5 ملايين حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2023 ككل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه “بالنظر إلى مستوى تفشي حمى الضنك الحالي والمخاطر المحتملة من توسع الانتشار على مستوى العالم وأن الخطر الإجمالي على المستوى العالمي لا يزال يتم تقييمه على أنه مرتفع فإن حمى الضنك تظل تهديدا عالميا للصحة العامة”.

يشار إلى أن حمى الضنك هو مرض فيروسي يهدد الحياة وينتشر عن طريق البعوض في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من الصحة

موجة جديدة من الإدمان.. الصحة العالمية تحذّر من انتشار "الفيب" بين الأطفال
ما هي العلاقة بين سرطان الرئة والنظام الغذائي؟ دراسة توضح
سرطان عنق الرحم
ماذا تعرفين عن سرطان بطانة الرحم؟

الأكثر قراءة

اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
قضاة لبنان
منصة صوت بيروت تعتذر عن خبر "غير صحيح" يتعلق بمرجع قضائي
المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين
حزمة اقتصادية وكهرباء 12 ساعة.. هوكشتاين يكشف تفاصيل الاتفاق المرتقب بين لبنان وإسرائيل