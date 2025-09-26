الصحة العالمية: 201 وفاة بالكوليرا في اليمن و72 ألف إصابة منذ بداية العام

أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن مرض الكوليرا يتفشى بسرعة في اليمن خلال العام الحالي مدفوعا بالصراع والفقر، حيث تم تسجيل 201 وفاة و72 ألف إصابة منذ بداية السنة.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها أنه تم الإبلاغ عن 72260 إصابة جديدة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، و201 وفاة مرتبطة بالمرض، خلال الفترة بين أول يناير كانون الثاني و31 أغسطس آب.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه رويترز أن عدد الحالات المبلغ عنها خلال أغسطس آب وحده بلغ 10848 إصابة جديدة، بينها 34 وفاة.

وأكد التقرير أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم انتشار الكوليرا على مستوى العالم، بعد كل من أفغانستان (116083 حالة)، وجنوب السودان (74494 إصابة) على التوالي.

وأودت الكوليرا بحياة 879 شخصا في اليمن في 2024 بين أكثر من 260 ألف إصابة، حسبما أعلنت المنظمة في أواخر يناير كانون الثاني، وهو ما مثل 35 بالمئة من الإصابات و18 بالمئة من الوفيات بالمرض على مستوى العالم.

ويشهد اليمن صراعا داخليا منذ أكثر من عقد بين حكومة معترف بها دوليا ومدعومة من تحالف تقوده السعودية من جانب وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران من جانب آخر مما تسبب في إلحاق ضرر بالغ بالقطاع الصحي في البلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة مع إغلاق نصف المرافق الطبية.