الصحّة العالميّة: لا ننصح بجرعات لقاح إضافيّة لمواجهة "كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّها لا تنصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لـ “كورونا”.

المنظمة لفتت في حديث إلى “العربية”، إلى أن المتحور المنتشر حاليًا في الصين من متحورات “أوميكرون”، ويشتمل على بعض الخصائص الأكثر خطورة إلى حد كبير، وينتشر بشكل أسرع حتى بين من تلقوا اللقاح، بحسب الدكتور أمجد الخولي رئيس اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية.

الخولي وصف متحور الصين الجديد بأنّه سريع الانتشار وقليل الخطورة.

يأتي ذلك فيما كشفت حكومة إقليم تشجيانغ في شرق الصين، وهو أحد الأقاليم الصناعية الكبيرة القريبة من شنغهاي، أمس الأحد، أنها تواجه حاليًا نحو مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا يوميًا، وتوقعت أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من الارتفاع القياسي في الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني، أفاد المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي في الأيام الخمسة الماضية حتى يوم السبت الماضي.

فيما أطلق مواطنون وخبراء دعوات لنشر بيانات أكثر دقة مع ارتفاع عدد الإصابات، بعدما أجرت بكين تغييرات جذرية على سياسة صفر-كوفيد، التي أدت إلى فرض عمليات إغلاق صارمة على مئات الملايين من مواطنيها وأضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وأصبحت الأرقام المسجلة في جميع أنحاء الصين غير مكتملة، بعدما توقفت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل الإصابات غير المصحوبة بأعراض، مما جعل من الصعب تتبع الإصابات.

بينما توقفت اللجنة، أمس الأحد، عن الإعلان عن الإصابات اليومية، التي بدأ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في نشرها بعد ذلك.

إلى ذلك، لم تتلق منظمة الصحة العالمية أي بيانات من الصين بشأن الحالات الجديدة التي دخلت المستشفيات بسبب إصابتها بفيروس كوفيد-19 منذ أن خففت بكين قيودها.

المنظمة ذكرت أن الفجوة الموجودة في البيانات قد يكون سببها الصعوبة التي تواجهها السلطات في إحصاء الحالات في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.