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الصيف على الأبواب.. تجنّبوا هذه الخضروات

منذ 4 دقائق
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في موسم الصيف الحار ينصح الخبراء بتوخي الحذر من تناول بعض الخضروات، وذلك بحسب ما نشره موقع DNA India، انه يوجد  أنواع من الخضراوات يجب تجنّب تناولها في هذه الفترة، وهي:

السبانخ والكرنب
تعتبر السبانخ والكرنب من المصادر الممتازة للفيتامينات والمعادن، ولكنهما لا يحتويان على نسبة عالية من الماء، لذا يمكن استبدالهما بالخس أو الجرجير.

البروكلي والقرنبيط
يتسبب تناول البروكلي أو القرنبيط في بعض الحرارة الداخلية. ولهذا السبب يوصي الخبراء بتناولهما في موسم الشتاء للاستمتاع بالدفء والاستفادة من محتواهما العالي من الفيتامينات والمعادن.

الخضروات الجذرية
تعتبر الخضروات الجذرية من العناصر الغذائية القيمة، فهي نشوية ويمكن أن تكون أكثر كثافة، وتتطلب المزيد من الطاقة لهضمها. لذا، فإنه من غير المناسب تناولها في الصيف.

القرع
على غرار الخضروات الجذرية، إن بعض أنواع القرع الشتوي تكون أكثر كثافة وتستهلك كمية أكبر من الطاقة للهضم، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بوطأة حرارة الطقس.

البازلاء
إن البازلاء مصدر جيد للبروتين والألياف، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

الذرة
تعد الذرة، من الناحية الفنية، من الحبوب، ولكن غالبًا ما يتم استهلاكها مثل الخضروات. ومثلها مثل البازلاء، يمكن أن يتسبب تناول الذرة في معاناة البعض من الانتفاخ بسبب محتواها العالي من النشا.

    المصدر :
  • العربية

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