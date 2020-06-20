العلاج الرقمي لمساعدة الأشخاص في الإقلاع عن التدخين

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تحاول العديد من الحكومات تشجيع مواطنيها على الإقلاع عن التدخين ، وفي هذا الإطار وافقت الحكومة اليابانية على تطبيق يساعد الأشخاص في الإقلاع عن التدخين، ليصبح أول علاج رقمي (وصفة علاجية رقمية) في هذا المجال، مبشّرا بذلك ببدء طفرة علاجية ومجال ناشئ من العلاجات التي يتم تطويرها بتكلفة أقل للإقلاع عن التدخين.

وبحسب صحيفة Nikkei التجارية اليابانية، فإن التطبيق الذي ابتكرته شركة ”CureApp“ -الواقعة في طوكيو، يتوقع أن يعالج إدمان النيكوتين، هو أول تطبيق موصوف في العالم للإقلاع عن التدخين.

ويقوم التطبيق بتوجيه المدخن بطريقة تختلف عن النصائح التقليدية، مثل توجيه الشخص لمضغ علكة أو أخذ نفس عميق، استجابة لرغبة شديدة أو حالة جسدية يومية، وهو يعمل على جزأين، الأول كمدرب، والثاني مشجع للشخص، لجعل الإقلاع عن التبغ أسهل.

وتهدف الشركة المنتجة إلى إطلاق هذا التطبيق بالأسواق التجارية بحلول نهاية هذا العام، حيث تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الصناعة والتسويق اليابانية على التطبيق في مايو 2019.

وفي التجارب السريرية، التي جرى إجرائها على التطبيق، تعاونت الشركة مع 31 عيادة للتوقف عن التدخين في اليابان، واستخدمت التطبيق كجزء من برنامج علاج لمدة 12 أسبوعًا لـ 584 شخصًا والتحقق من حالة الإقلاع لديهم لاحقًا.

ووجدت الدراسة أن 64% ممن استخدموا التطبيق ظلوا بدون تدخين بعد 6 أشهر من البرنامج، بزيادة 13 نقطة مئوية عن المجموعة الضابطة، ”التي يتم المقارنة بها دون أن تشارك في التجارب“.

وبعد عام، ظل 52% من المستخدمين للتطبيق غير مدخنين، بزيادة 11 نقطة مئوية عن المجموعة الضابطة المشاركة أيضًا.

وترتبط العلاجات الرقمية بتقليل مخاطر الآثار الجانبية، وتقليل 100 مليار ين على الأقل (935 مليون دولار) المطلوبة للأدوية الجديدة، كما يمكن تطويرها بسرعة أكبر أيضًا.

وباستخدام تطبيق ”CureApp“، يتم تجميع بيانات المستخدم يوميًا ومن المتوقع استخدامها لتطوير علاجات رقمية جديدة.

ووفقًا لشركة أبحاث السوق ”Zion Market Research“، يتوقع نمو السوق العالمي للأجهزة العلاجية الرقمية، بما في ذلك التطبيقات والأجهزة القابلة للارتداء، إلى 8.47 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.47 مليار دولار في عام 2017.