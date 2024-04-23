الأربعاء 14 شوال 1445 ﻫ - 24 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"العين الكسولة".. أخطر مما نعتقد!

منذ 52 دقيقة
A A A
طباعة المقال

حذرت أبحاث جديدة من أن كسل العين قد يكون أكثر من مجرد مشكلة في الرؤية. وفق ما نشرت صحيفة “ذا ميرور”.

فالمعروف أن “العين الكسولة” حالة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، كانت توصف سابقا بأنها مشكلة متعلقة بالرؤية، إلا أن الأدلة تكشف عن وجود صلة أعمق بين الحالة المعروفة باسم “الغمش” ومجموعة واسعة من الأمراض والحالات المزمنة.

وأظهرت الاضطرابات العصبية، ارتباطات بهذه الحالة كما في أمراض باركنسون والتصلب المتعدد، والقلب والأوعية الدموية.

وقد تساهم الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري في تطور حالة العين الكسولة من خلال الالتهابات الجهازية.

وتشمل الأعراض الشائعة للعين الكسولة عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو ضعف إدراك العمق، ما يتسبب في صعوبة القراءة أو التركيز أو تتبع الأشياء بعين واحدة.

كما أن الصداع المستمر، خاصة بعد المهام البصرية، وإجهاد العين من المؤشرات المحتملة للعين الكسولة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من الصحة

اليكم وصفة طبية للخروج من القلق!
احذروا من زجاجة المياه القابلة لإعادة الاستخدام!
ما هو الوقت المناسب لتناول مكملات فيتامين D؟

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
نجم تركي اشترى مدرسته وهدمها حجراً حجراً.. وهذا هو السبب!
غزة تحت النار
أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة