الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، ويحدث في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

وهناك بعض الفئات المعرضين لخطر الإصابة أكثر من غيرهم، وفقًا لما جاء في موقع “mayoclinic”.

الأعراض:

مشكلات في التبول.

ضعف قوة التدفق في مجرى البول.

ظهور دم في البول.

دم في السائل المنوي.

ألم العظام.

فقدان الوزن دون مبرر.

ضعف الانتصاب.

ضغط أو ألم في المستقيم.

ألم أو تصلب أسفل الظهر أو منطقة الحوض.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة؟

– كبار السن:

يزداد خطر إصابتك بهذا النوع من السرطان كلما تقدمت بالعمر، خاصًة بعد بلوغ سن الـ 50.

– مرضى السمنة:

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي.

– تاريخ عائلي:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا يُزيد من خطر إصابة الرجال به.

– الجنس:

أصحاب البشرة الداكنة من الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، مقارنة بالرجال الآخرين.

– مرضى التهاب البروستاتا:

الأشخاص اللذين يعانون من التهاب غدة البروستاتا أكثر عرضة لخطر الإصابة، حيث يظهر الالتهاب في عينات من أنسجة البروستاتا التي تحتوي على السرطان.

– العوامل الوراثية:

الرجال المصابون بطفرات معينة في الجينات الموروثة، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان البروستاتا.