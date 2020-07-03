الفستق الحلبي تغذية فائقة للفئات العمرية كافة

إذا كنتم تخططون لإتباع نظام غذائي متوازن يتضمن خيارات وجبات خفيفة صحية، يمكنكم بلا شك إضافة الفستق الحلبي إلى نظامكم الغذائي.

إذ يعد الفستق الحلبي أو ما يعرف أيضاً باسم الفستق الأميركي مصدراً مهماً للبروتين، ويتميّز بطعمه اللذيذ والشامل للناس من الفئات العمرية كافة.

إليكم بعض الفوائد الرئيسية للفستق الأخضر:

– تغذية متكاملة: تحتوي حصة من 28 غراماً من الفستق على مكونات غذائية أكثر من أي مكسرات أخرى. فالفستق عبارة عن وجبة خفيفة طبيعية خالية من الكوليسترول وتحتوي على دهون صحية و 1.5 غرامات فقط من الدهون المشبعة. كما إنه يحتوي على مادة اللوتين المضاد للأكسدة التي تفلتر ضوء الأشعة فوق البنفسجية الضارة والضوء الأزرق من شاشات الأجهزة الإلكترونية.

وقد أظهرت الدراسات أن تناول الفستق الأميركي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

– مصدر كامل للبروتين: تعرف إدارة الغذاء والدواءالأميركية (FDA) البروتين الكامل بأنه طعام يحتوي على “جميع الأحماض الأمينية الأساسية بكميات كافية”، وفي هذا السياق حددت الدراسات أن الفستق يحتوي على كافة الأحماض الأمينية الأساسية التسبروتيعة اللازمة لدعم النمو والحفاظ على الصحة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق، وبالتالي فهو بروتين “كامل”.

– ممتاز للحوامل: قد تصاب النساء الحوامل، عدد منهن، بمرض السكري خلال الحمل (GDM)، في الفصل الثالث، بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم التي يمكن أن تؤثر على كل من الأم وطفلها.

ووفقاً لإحدى الدراسات، فالنساء المصابات بـ GDM وجلوكوز الدم المرتفع (GIGT) اللواتي تناولن الفستق الحلبي، شخص لديهن ارتفاع أقل، بشكل ملحوظ، بمستويات الجلوكوز في الدم عند مقارنتهن بحوامل تناولن خبز القمح الكامل.