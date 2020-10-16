القاتلان إن اتحدا.. انتشار كورونا في ظل تلوث الهواء يهدد بخطر مضاعف

لا تزال الأعراض التي تصيب الجهاز التنفسي، هي الأكثر قلقاً لمن يصاب بالفيروس التاجي كوفيد-19، فالكثير من الوفيات، عانت من صعوبات خطيرة في التنفس، والتهابات في الرئتين قبل أن يقوم الفيروس بالتسبب بوفاتها.

ولكن المشكلة الأكبر تكمن في البلاد التي تعاني في الأصل من مستويات عالية في تلوث الهواء، وهذا ما حذر أطباء في الهند أن الوضع في بلادهم قيد يصبح أكثر خطورة مع ازدياد التلوث الهوائي في شمال البلاد من كل عام من مثل هذا الوقت.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أطباء قولهم إن هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين بوباء كوفيد 19، مما سيؤدي إلى ارتفاع أرقام الوفيات في الهند.

وأوضح أرفيند كومار ، جراح الصدر ومؤسس مؤسسة “لانغ كير فاندونشين” في نيودلهي ، وهي مجموعة تعمل على زيادة الوعي حول مشاكل الجهاز التنفسي: “إذا أطلق شخصان النار على الرئتين ، فمن الواضح أن الرئتين ستواجهان المزيد من المشاكل”.

ومع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا على نطاق واسع، فإن الهند باتت تتفوق على الولايات المتحدة في الإصابات الجديدة بحوالي ألف حالة إضافية يوميًا ، حتى مع بقاء معدل الوفيات في الهند أقل بكثير.