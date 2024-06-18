الكرز يعزز حركة المعدة ويفيد الجهاز الهضمي

بعض أنواع الفاكهة غير الشائعة قد يكون لها تأثيرات على صحة الهضم، وصحة الجهاز الهضمى بشكل عام، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع هيلث المعنى بالصحة العامة والأمراض، والذى أوضح أن الكريز الصحى والمفيد، تلك الفاكهة الداكنة اللون لذيذة الطعم والمذاق، يمكن أن تساعد على حركية المعدة، وتعزز كذلك من السيولة في البراز، خاصة لأولئك الذين عانون من قساوة البراز والإمساك الشديد.

تابع التقرير موضحا أن الكرز يحتوى على مواد وعناصر هامة مثل السوربيتول، التي لها تأثيرا مسيلا للبراز، وتخفيف حدة الإمساك الذى يعانيه البعض بين الحين والآخر، ولكن نصح التقرير بتناول القليل من كميات الكرز، وذلك لتقليل حدة الحركة الهضمية وعدم التعرض لمضاعفات منها الإسهال على سبيل المثال.

تابع التقرير موضحا أن الكرز مفيد للصحة الهضمية والجهاز الهضمى لأنه يحتوى على كم كبير من الألياف خاصة غير القابلة للذوبان، فهى تتواجد فيه وفى قشرته، مما يعزز من العملية الهضمية وقلل من الانتفاخات والتقلصات الهضمية لمن يعانون من الإمساك كذلك، يحتوى أيضا الكرز على نسبة جيدة من السكريات الطبيعية المفيدة للجسم شريطة عدم الإسراف في تناوله، كذلك يحتوى على كم هائل من الفيتامينات والمعادن الصحية التي يحتاجها الجسم وتعزز من مناعته، كما يعدد من نضارة الجسم وقوته وحيويته كذلك، كما يحتوى كذلك على البوتاسيوم والماغنيسيوم الهامان للجسم والصحة.