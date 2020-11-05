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الكشف عن طريقة لإزالة مادة مسرطنة من الأرز

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 8:50 مساءً
ارز

ارز

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افادت مجلة Science of The Total Environment، ان علماء من جامعة شيفيلد البريطانية، اكتشفوا طريقة آمنة لتحضير الأرز، تساعد على إزالة 50-74% من الزرنيخ الموجود فيه. والزرنيخ، عنصر كيميائي مسرطن يذوب بالماء، يتراكم بسهولة في حبوب الأرز بمقدار عشرة أضعاف مما في الحبوب الأخرى.

ووفقا للباحثين، لإزالة عنصر الزرنيخ السام من الأرز خلال طبخه في المنزل، يمكن استخدام طريقة السلق والامتصاص، التي تتضمن نقع الأرز في ماء مغلي مدة خمس دقائق ، بعدها يسكب هذا الماء. وفي المرحلة التالية يسلق الأرز في ماء جديد على نار هادئة إلى أن يمتص الماء بكامله.

وتجدر الإشارة، إلى أن الأرز البني يحتوي على نسبة زرنيخ أعلى من الأرز الأبيض، بسبب قشرته التي يتراكم فيها هذا العنصر السام. ولكن باستخدام طريقة السلق والامتصاص يمكن إزالة 50% منه في الأرز البني و74% من الأرز الأبيض، بحسب “لينتا. رو”.

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