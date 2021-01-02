اللحوم العضوية ليست أفضل للبيئة من اللحوم العادية

بينما يظن البعض بأن اللحوم العضوية أفضل للبيئة من اللحوم العادية، أثبتت دراسة جديدة بأن ما تم ترويجه من اعتقادات حول اللحوم العضوية ما هي إلا مجرد معلومات غير دقيقة، وكتب في هذا الإطار موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

خلصت دراسة إلى أن نفس الكمية من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنتج عن تصنيع اللحوم العضوية مثل اللحوم العادية.

وقد قام باحثون من ألمانيا باحتساب الانبعاثات الناتجة أثناء تصنيع اللحوم العادية والعضوية ، وكذلك المواد الغذائية النباتية.

وخلص الباحثون إلى أن لحوم البقر العضوية والطبيعية تضر بالبيئة إلى حد سواء تماماً- في حين أن الدجاج العضوي يؤدي في الواقع إلى انبعاثات أكثر قليلاً بشكل عام.

واستناداً إلى النتائج التي توصلوا إليها ، يقترح الفريق أن هناك حاجة إلى تدابير سياسية — مثل وضع “ضرائب اللحوم” ” لسد الفجوة بين أسعار السوق الحالية والتكاليف الحقيقية للأغذية.

وقال الفريق إن مثل هذه الضرائب ستدعو إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في تكلفة لحوم البقر العادية ، ولكن فقط زيادة بنسبة 25 في المائة في لحوم البقر العضوية ، والتي هي بالفعل أكثر تكلفة.

في دراستهم ، عمل الباحث في السياسة والتكنولوجيا ماكسيميليان بيبر من الجامعة التقنية في ميونيخ وزملاؤه على حساب تكاليف المناخ الخارجي-خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري – لمختلف المواد الغذائية.

قام الفريق بفرز المنتجات التي قاموا بتحليلها في واحدة من ثلاث فئات. وشملت هذه المنتجات إنتاج اللحوم التقليدية ، وإنتاج اللحوم العضوية ، وإنتاج الأغذية النباتية.

ثم أخذوا في الاعتبار الانبعاثات الناتجة خلال مراحل كل عملية إنتاج بما في ذلك تلك التي تم إطلاقها أثناء النمو ومعالجة الأعلاف والأسمدة، على سبيل المثال ، والميثان الذي تعطيه الحيوانات والسماد.

ووجد الفريق أنه في حين شهدت اللحوم العضوية تخفيضات في الانبعاثات في بعض المناطق — مثل عدم استخدام الأسمدة لزراعة العلف الحيواني الضروري — تم تعويض هذه التوفيرات عادة بزيادة انبعاثات الميثان من الحيوانات نفسها.

نشأت هذه المضاعفات نتيجة لكل من معدلات النمو الأبطأ للحيوانات وحقيقة أنها تميل إلى إنتاج كميات أقل من اللحوم لكل فرد-وهذا يعني أن المزارع العضوية يجب أن تنتج المزيد من الحيوانات لتلبية نفس المستوى من الطلب.

وجد الفريق، على وجه الخصوص ، أن اللحم البقري العضوي والطبيعي يؤديان إلى نفس المستوى الصافي للانبعاثات-في حين أن الدجاج المزروع عضوياً ينتج في الواقع انبعاثات أكثر مما يحدث عندما يتم تربية اللحم بشكل تقليدي.

في المقابل ، وجد أن لحم الخنزير العضوي ينتج عنه انبعاثات أقل قليلاً من إنتاج لحم الخنزير العادي.

“كما تظهر النتائج، فإن إنتاج المنتجات الحيوانية- وخاصة اللحوم — يسبب أعلى الانبعاثات” ، كتب الباحثون في ورقتهم مشيرين إلى أن النتائج تتفق مع نتائج مختلف الدراسات السابقة.

وأضافوا أن “هذه الانبعاثات العالية تنبع من الإنتاج المكثف للموارد من اللحوم ، بسبب التحويل غير الفعال للعلف إلى المنتجات الحيوانية”.

“إنّ اللحوم العضوية تتطلب كمية معينة من الأرض لكل حيوان ، وهو أعلى مقارنة بمتوسط الإنتاج التقليدي ، بالإضافة إلى عمر معيشة أعلى وإنتاجية أقل للأعلاف المنتجة عضوياً والحيوانات التي تم تربيتها.’

استنتج الباحثون أن ذلك يوازن أو حتى يعكس الجوانب الإيجابية الموصوفة للزراعة الحيوانية العضوية.