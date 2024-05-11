اللسان الأصفر.. هل هو علامة على مشكلة صحية؟

اللون الوردي الطبيعي للسان يُعَدُّ علامةً على الحالة الصحية الجيدة، أما تحوله إلى اللون الأصفر، فيُنبِئ غالبًا بتراكم الطعام أو الخلايا الميتة على سطحه.

وقال موقع “هيلث شوتس” في تقرير ترجمته “عربي21”: إن اللسان الأصفر هو مصطلح يستخدم لوصف منطقة من اللسان تحتوي على طبقة صفراء رمادية قد تغطي اللسان بأكمله أو قد تظهر على شكل بقع. وعادة ما تكون مجرد علامة على وجود طعام محصور أو خلايا ميتة على اللسان، مبينا أنه على الرغم من أن الأسباب كثيرة، إلا أنه يجب معرفة طرق التخلص من اللسان الأصفر.

وأفاد الموقع أن لساننا مغطى بمستقبلات غذائية تسمى الحليمات والتي تكون على شكل نتوءات صغيرة على سطح اللسان؛ حيث يتم جمع الطعام وبقاياه هنا بسبب المساحة السطحية الكبيرة للحليمات، ونتيجة لذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى لسان أصفر ورائحة فم كريهة، كما يوضح أخصائي الطب الباطني الدكتور توشار طيال.

أسباب اللسان الأصفر:

وأوضح الموقع أن تناول الكاري المفضل مع الكثير من الكركم قد يحول اللسان إلى اللون الأصفر، وفيما يلي بعض الأسباب الأخرى:

– التدخين

– مضغ التبغ

– سوء نظافة الفم

– ارتداء أطقم الأسنان أو الأسنان الاصطناعية

– الجفاف

– استهلاك الكحول بانتظام

– كثرة استهلاك الشاي والقهوة

– وقد يكون اللسان الأصفر أيضًا مؤشرًا على حالات طبية معينة:

1- اللسان الجغرافي

وذكر الموقع أن اللسان الجغرافي هو حالة غير ضارة؛ حيث تفتقر البقع الموجودة على سطح اللسان إلى الحليمات. وتكون هذه البقع ناعمة وحمراء، وغالبًا ما تكون ذات حدود بيضاء مرتفعة قليلًا، وقد يسبب اللسان الجغرافي أحيانًا ألما في اللسان ويجعلك أكثر حساسية تجاه بعض الأطعمة مثل التوابل والملح والحلويات، وقد لا يحتاج اللسان الجغرافي إلى علاج.

2. الحزاز المسطح بالفم

وبيَّن الموقع أن هذه حالة التهابية مزمنة يمكن أن تسبب بقعا صفراء وبيضاء تشبه الدانتيل داخل الفم مع تقرحات وألم أو إحساس بالحرقان وتورم واحمرار، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية، ويمكن استخدام الكورتيكوستيرويدات الموضعية أو الفموية للعلاج.

3. اليرقان

وبحسب الموقع؛ يتسبب اليرقان في تحول لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر. ويحدث ذلك عندما يلتهب الكبد ويصبح غير قادر على معالجة البيليروبين الذي يتراكم بعد ذلك في الجسم وقد يسبب تغير لون الجانب السفلي من اللسان إلى اللون الأصفر، وفي هذه الحالة يجب أن يُعالَج من اليرقان أولا.

4. مرض القلاع الفموي

وعرّف الموقع هذا المرض بأنه عدوى فطرية تسببها خميرة المبيضات، فإذا كنت مصابا، فقد يكون لديك بقع بيضاء أو صفراء في الفم وعلى اللسان مع طعم كريه أو فقدان التذوق والألم، وتعمل الأدوية المضادة للفطريات بشكل جيد لعلاج هذا الأمر.

5. الدواء

وقد تتسبب بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة للملاريا ووسائل منع الحمل عن طريق الفم وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية في تغير لون اللسان.

6. جفاف الفم

وأضاف الموقع أن جفاف الفم يتميز بعدم وجود كمية كافية من اللعاب في فمك مما قد يسبب تراكم البكتيريا ويؤدي إلى ظهور بقع صفراء على لسانك. ويمكن أن تسبب متلازمة سجوجرن والسكري والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي جفاف الفم.

كيف تتخلص من اللسان الأصفر؟

إذا كانت هناك حالة طبية، عليك إيجاد طرق لعلاجها أو إدارتها. الطرق الأخرى هي:

1- نظافة الفم الجيدة

اعتبر الموقع هذه الخطوة هي الأكثر أهمية في الوقاية من اصفرار اللسان وعلاجه، مشددا على ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة دقيقتين في كل مرة، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا، كما يقترح الدكتور طيال. هذا إلى جانب استخدام مكشطة اللسان أو فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لإزالة البكتيريا والحطام بلطف من سطح اللسان.

2. الإقلاع عن التدخين

وقال الموقع إن التدخين يمكن أن يهيج اللسان ويجعله أكثر عرضة لتغير اللون. إذا كنت مدخنا؛ فإن الإقلاع عن التدخين هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك العامة، كما سيساعد أيضا على تحسين مظهر لسانك.

3. قم بزيادة كمية الألياف التي تتناولها

وتابع الموقع أن الألياف تساعد على تحفيز إنتاج اللعاب، مما يساعد في الحفاظ على اللسان نظيفا ورطبا. ويقول الخبير؛ اهدف إلى تناول ما لا يقل عن 25 إلى 35 جرامًا من الألياف يوميًا. لذلك؛ ابدأ بتناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات.

4. استخدم شطف بيروكسيد الهيدروجين

واختتم الموقع التقرير بالقول إن بيروكسيد الهيدروجين يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا المسببة للون الأصفر؛ لذلك قم بخلط جزء واحد من بيروكسيد الهيدروجين مع خمسة مقادير من الماء، وتمضمض به في فمك لمدة 30 ثانية قبل شطفه، ويمكن أن يساعد القيام بذلك مرة واحدة يوميًا.