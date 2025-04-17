المجر تؤكد تفشي الحمى القلاعية بخامس مزرعة ماشية

أكد وزير الزراعة المجري إستفان ناجي في مقطع فيديو على “فيسبوك”، اليوم الخميس، تفشي مرض الحمى القلاعية في خامس مزرعة ماشية حيث سيتم إعدام 600 بقرة.

وأعلنت المجر الشهر الماضي عن أول حالة إصابة بالمرض منذ أكثر من خمسين عاما في مزرعة ماشية بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع النمسا وسلوفاكيا.

وتمّ الإبلاغ عن تفشّي المرض للمرّة الأولى في شرق ليبيا حيث تنتشر بكثافة تربية الماشية في مارس، قبل أن ينتقل تدريجيا إلى الغرب.

في مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، كانت المزارع الصغيرة هي الأكثر تضررا، إذ أبلغ بعض الرعاة عن فقدان حوالى 70 بالمئة من قطعانهم.

ويقول مدير مكتب الصحة الحيوانية في مصراتة سالم البدري (45 عاما) الذي جاء لتقييم الوضع في مزرعة تنتون، لوكالة فرانس برس، “نحن نتجّه نحو كارثة”.

ويضيف الطبيب البيطري “معظم الأبقار في مصراتة مصابة الآن وليس أمامنا خيار سوى ذبحها للقضاء على الوباء”.

من جهة المستهلك، يظهر التأثير محليا من خلال زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وانخفاض العرض.