الخميس 19 شوال 1446 ﻫ - 17 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المجر تؤكد تفشي الحمى القلاعية بخامس مزرعة ماشية

منذ 5 دقائق
الحمى القلاعية

الحمى القلاعية

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الزراعة المجري إستفان ناجي في مقطع فيديو على “فيسبوك”، اليوم الخميس، تفشي مرض الحمى القلاعية في خامس مزرعة ماشية حيث سيتم إعدام 600 بقرة.

وأعلنت المجر الشهر الماضي عن أول حالة إصابة بالمرض منذ أكثر من خمسين عاما في مزرعة ماشية بشمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع النمسا وسلوفاكيا.

وتمّ الإبلاغ عن تفشّي المرض للمرّة الأولى في شرق ليبيا حيث تنتشر بكثافة تربية الماشية في مارس، قبل أن ينتقل تدريجيا إلى الغرب.

في مصراتة، ثالث أكبر مدن ليبيا، كانت المزارع الصغيرة هي الأكثر تضررا، إذ أبلغ بعض الرعاة عن فقدان حوالى 70 بالمئة من قطعانهم.

ويقول مدير مكتب الصحة الحيوانية في مصراتة سالم البدري (45 عاما) الذي جاء لتقييم الوضع في مزرعة تنتون، لوكالة فرانس برس، “نحن نتجّه نحو كارثة”.

ويضيف الطبيب البيطري “معظم الأبقار في مصراتة مصابة الآن وليس أمامنا خيار سوى ذبحها للقضاء على الوباء”.

من جهة المستهلك، يظهر التأثير محليا من خلال زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وانخفاض العرض.

    المصدر :
  • رويترز
  • سكاي نيوز

المزيد من الصحة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
مرض دماغي نادر يضرب ولاية أمريكية.. وحدوث وفيات يثير القلق!
رياضة المشي
أيهما يساعد على إنقاص الوزن.. المشي قبل الأكل أم بعده؟
خلايا السرطان (تعبيرية)
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"

الأكثر قراءة

نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي
فيديو لمسؤول في حزب الله.. "اليد التي ستمتد لسلاحنا ستُقطع"!
النائب سليم عون
سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
مسيرة تابعة لحزب الله
كيف تدخل قطع "الدرونز" إلى لبنان ويستغلها حزب الله؟