المشروبات الغازية تضاعف خطر الاكتئاب لدى النساء

درس فريق من الباحثين الألمان، العلاقة بين استهلاك المشروبات الغازية واضطراب الاكتئاب الشديد، ليضيف بُعدًا جديدًا للقلق حول هذه المشروبات التي ارتبطت سابقًا بزيادة الوزن وتسوس الأسنان.

ولفت نظام الخدمات الصحية البريطاني (NHS)، إلى أن اضطراب الاكتئاب الشديد يتمثل في “حالة مزاجية منخفضة تستمر لفترة طويلة أو تتكرر”، فيما سلّطت دراسة حديثة الضوء على العلاقة بين ميكروبات الأمعاء واستهلاك المشروبات الغازية.

وركّز الباحثون على بكتيريا “إيغرتيلا” و”هونغاتيلا”، حيث ارتبطت الأولى بأمراض التهابات الأمعاء والمفاصل، بينما يُشتبه في ارتباط الثانية بسرطان القولون. وتشير أبحاث سابقة إلى ارتفاع مستويات هذه البكتيريا لدى المصابين بالاكتئاب.

الدراسة شملت 405 مرضى تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما (68% منهم نساء)، إضافة إلى مجموعة ضابطة من 527 شخصا أصحاء. كما قارن الباحثون بين المشاركين الذين يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب وآخرين لا يستخدمونها، مع تسجيل استهلاك المشروبات الغازية عبر استبيان غذائي مفصل.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي يستهلكن المشروبات الغازية يوميا سجلن عوارض أشد للاكتئاب، إلى جانب ارتفاع مستويات بكتيريا “إيغرتيلا” في الأمعاء، بينما لم يُرصد النمط ذاته لدى الرجال، رغم استهلاكهم كميات أكبر.

إلى ذلك، أوضحت الباحثة الرئيسية شارميلي إدوين ثانارايا أن الفروق البيولوجية بين الجنسين تؤثر على ميكروبات الأمعاء، معتبرة المشروبات الغازية “عاملا خطرا شائعا وقابلا للوقاية”، داعية الأطباء إلى التوصية بتقليل استهلاكها ضمن نظام غذائي صحي.

وفي السياق، حذّرت دراسة برازيلية حديثة من أن تناول مشروب غازي خالٍ من السكر يوميا قد يسرّع تدهور وظائف الدماغ، مشيرة إلى ارتباط المحليات الصناعية مثل “أسبارتام” بأمراض مزمنة من بينها السرطان وأمراض القلب.