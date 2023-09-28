المعدة العصبية.. ما هي الأسباب التي تؤدي لألم الجهاز الهضمي عند التوتر؟

غالبًا ما يشعر الناس بـ “عقدة” في معدتهم عندما يشعرون بالتوتر، سواء عندما يصعدون على المسرح لإلقاء خطاب أو داخل الملعب لحضور مباراة بطولة. يمكن أن يؤدي التوتر والقلق أيضًا إلى الغثيان والانتفاخ المؤلم والإمساك والإسهال.

غالبًا ما يشار إلى هذه الظاهرة باسم “المعدة العصبية” – ولكن ما الذي يسببها بالضبط؟

تحدث ميليسا هانت، عالمة النفس الإكلينيكي بجامعة بنسلفانيا إلى أن المعدة العصبية تحدث بسبب الارتباط الوثيق بين الجهاز العصبي والجهاز الهضمي.

وقالت: “منذ المراحل الأولى من التطور الجنيني، يكون الدماغ والحبل الشوكي والجهاز الهضمي مرتبطين ببعضهم البعض بإحكام. ترسل ملايين الخلايا العصبية المعلومات من القناة الهضمية إلى الدماغ، كما يرسل العديد من الخلايا العصبية إشارات إلى القناة الهضمية.” غالبًا ما يُشار إلى هذا الرابط باسم محور الأمعاء والدماغ.

تشكل الخلايا العصبية التي تبطن الجهاز الهضمي الجهاز العصبي المعوي. وهي جزء من الجهاز العصبي “اللاإرادي”، الذي ينظم وظائف الجسم اللاإرادية، مثل التنفس ونبض القلب والهضم. عندما يدخل الطعام إلى القناة الهضمية، على سبيل المثال، تحفز الخلايا العصبية المعوية خلايا العضلات على الانقباض ودفع الطعام عبر الأمعاء، وفقًا لما ذكرته هارفارد هيلث.

ينقسم الجهاز العصبي اللاإرادي إلى فرعين: الجهاز الودي والجهاز اللاودي. هذه الأنظمة، الملقبة على التوالي بنظامي “الراحة والهضم” و”القتال أو الهروب”، توازن بعضها البعض. بشكل عام، يعمل الجهاز العصبي نظير الودي على استرخاء الجسم، بينما يعزز الجهاز العصبي الودي استجابته للخطر.

وقال هانت: “يتم التحكم في عملية الهضم عن طريق الفرع اللاودي عندما نكون متوترين، يتم تنشيط الفرع الودي ويثبط وظائف الجهاز اللاودي”. في هذه الحالة، يفرز الجسم هرمونات مرتبطة بالتوتر، مثل الكورتيزول، الذي يثبط عملية الهضم في المعدة والأمعاء الدقيقة. وفي الوقت نفسه، تحفز الهرمونات الأخرى الأمعاء الغليظة.

وأضافت هانت: “لذلك بدلاً من الانخراط في حالة من الهدوء المرتبطة بالراحة والهضم، قد تتشنج المعدة والأمعاء أو تنقبض فجأة بينما يستعد الشخص للقتال أو الفرار”.

مثلما يمكن أن يؤدي التوتر إلى إثارة المعدة العصبية، فإن مشاكل الجهاز الهضمي المتكررة يمكن أن تسبب التوتر أيضًا، حسبما أشارت إليه هارفارد هيلث.

علاوة على ذلك، يمكن أن يزيد التوتر من تكرار أو شدة الأعراض في “اضطرابات التفاعل بين الأمعاء والدماغ” أو DGBIs. وتشمل هذه حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، حيث تحدث مجموعة متنوعة من الأعراض، مثل آلام البطن أو الإسهال أو الإمساك، دون سبب واضح، أو عسر الهضم الوظيفي، وآلام في المعدة التي تحدث أثناء أو بعد تناول الطعام دون سبب معروف.

يُعتقد أن DGBIs تتميز باضطرابات مستمرة في التواصل بين الأمعاء والدماغ. وأشار هانت إلى أنه مع مرور الوقت، يمكن أن يصبح الناس قلقين ومفرطين بشأن أعراض الجهاز الهضمي لديهم.

وأضافت: “هذا يؤدي إلى فرط الحساسية الحشوية، التي تصبح حلقة مفرغة من الإثارة القلقة، ومسح الجسم بحثًا عن أحاسيس غير مريحة، وكارثة، وتضخيم تلك الأحاسيس، مما يزيد من القلق ثم يؤدي إلى زيادة الانزعاج والضيق في الجهاز الهضمي”.

ولهذا السبب يتم دمج العلاج السلوكي في بعض الأحيان في خطط علاج المرضى لـ DGBIs.