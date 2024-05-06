المقايضة الغذائية.. أفضل طريقة لإنقاص الوزن

يقوم البعض باتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن عن طريق تقليل تناول الطعام، لكن ربما تكون المقايضة الغذائية نقطة انطلاق أفضل، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع GBN.

محتوى عال من البروتين

جاء في التقرير، الذي اطلعت عليه العربية.نت، أنه عندما يتعلق الأمر بالوجبات الخفيفة ووجبات الفطور، فإنه يوصى بشدة بتناول أطعمة معينة، مثل الزبادي اليوناني والمكسرات، بسبب خصائصها الغذائية.

يساعد تناول الزبادي اليوناني والمكسرات في الحد من الرغبة الشديدة في التهام الطعام عن طريق إبقاء الجسم ممتلئًا لفترة أطول، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى محتواهما من البروتين.

شعور بالامتلاء لفترة أطول

قالت اختصاصية التغذية آنا ريزيدورف “إن إضافة الزبادي اليوناني يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن بسبب محتواه العالي من البروتين، مشيرة إلى أن “البروتين يساعد على زيادة الشعور بالشبع ويقلل من السعرات الحرارية الإجمالية عن طريق إبقاء الشعور بالامتلاء لفترة أطول”.

وأضافت أن الزبادي اليوناني “مصدر جيد للكالسيوم والبروبيوتيك، مما يمكن أن يساعد في دعم فقدان الدهون وتحسين صحة الأمعاء”، مع الأخذ في الاعتبار أن الزبادي اليوناني قليل الدسم يحتوي على ضعف كمية البروتين المشبع في الزبادي التقليدي.

فقدان الوزن في أوقات الراحة

تشير الأبحاث المنشورة في “الدورية الأميركية للتغذية السريرية” إلى أن تناول البروتين من هذه المصادر يدعم حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر على مدار اليوم. كما أنها تمنح الجسم ميزة التمثيل الغذائي أثناء التمرين، علاوة على أنه يمكن أن يفقد المزيد من الوزن أثناء الراحة.

نظام غذائي متوازن

وأشار خبراء في موقع “هيلث لاين” إلى أن “تناول كميات كبيرة من البروتين يمكن أن يجعل الجسم يحرق ما بين 80 إلى 100 سعرة حرارية إضافية في اليوم، حيث أظهرت إحدى الدراسات زيادة قدرها 260 سعرة حرارية أثناء الإفراط في التغذية بالبروتين”.

على الرغم من المحتوى العالي من البروتين في الزبادي، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية بمفرده. لذا، فإن تناول الزبادي كجزء من نظام غذائي متوازن يتضمن الكربوهيدرات الليفية والدهون الصحية، من المرجح أن يعزز فقدان الوزن والتمثيل الغذائي.

فوائد مهمة للمكسرات

من الإضافات الغذائية الأخرى الموصى بها بشدة لفقدان الوزن هي المكسرات، والتي على الرغم من محتواها من الدهون، فهي مغذية للغاية.

وأوضحت آنا: “يمكن أن تساعد المكسرات في إنقاص الوزن لأنها غنية أيضًا بالبروتين والألياف. يمكن أن تساعد التغذية الكاملة بعد الوجبات حتى تأكل أقل. كما أن للمكسرات تأثيرا منخفضا على نسبة السكر في الدم، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم”.

تحذير من الدهون

نظرًا لمحتوى الدهون العالي في الزبادي اليوناني والمكسرات، يجب الاعتدال في تناولها، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى زيادة الوزن إذا لم يتم التحكم في الكميات بشكل حاسم.

الماء للاستقلاب

وشدد الخبراء أيضًا على أهمية العناصر الأخرى مثل الماء لدعم الوزن الصحي، موضحين أنه بدون شرب كميات مناسبة من الماء، لا يستطيع الجسم استقلاب الدهون المخزنة، مما يفسر سبب تفسير زيادة الوزن في بعض الأحيان على أنها علامة على الجفاف.