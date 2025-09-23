الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
المكملات الغذائية ودورها في التخفيف من أعراض الاكتئاب

منذ 6 دقائق
اكتئاب- تعبيرية

تاس
أفاد الباحث دينيس بوروزدينكو، من قسم علم الأدوية في معهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروغوف، أن تناول فيتامين D، ومجموعة فيتامينات B، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، والمغنيسيوم قد يساعد في التخفيف من أعراض الاكتئاب.

وأشار بوروزدينكو إلى أن أوميغا 3 تدخل في تكوين أغشية الخلايا العصبية، وتعمل على تقليل الالتهابات المرتبطة بالاكتئاب، كما تؤثر إيجاباً على انتقال الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين. ويمكن الحصول على هذه الأحماض من الأسماك الدهنية أو عبر المكملات الغذائية.

وأضاف أن نقص فيتامين D مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، خصوصاً في فصل الشتاء وقلة التعرض لأشعة الشمس، ويمكن تعويض هذا النقص بتناول 1000 وحدة دولية يومياً من الفيتامين.

أما فيتامينات B، وخاصة B9 (حمض الفوليك) وB12 (كوبالامين)، فهي ضرورية لإنتاج وتنظيم النواقل العصبية، وتتوافر في البيض والخضروات الورقية واللحوم.

وأكد بوروزدينكو أيضاً على أهمية المغنيسيوم، الذي يشارك في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية، بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم التوتر ووظائف الجهاز العصبي، ويمكن الحصول عليه من المكسرات، والشوكولاتة الداكنة، والبقوليات.

