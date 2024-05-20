النشاط البدني يساعد القلب على العمل إلى 100 عام

يساعد النشاط البدني القلب على العمل فترة طويلة تصل إلى 100 عام وأكثر إذا لم يلحق صاحبه أضرارا به.

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، ردا على سؤال لأحد المواطنين عن أهم الأشياء التي تساعد على إطالة العمر، إلى أن “النشاط البدني” هو أهمها.

ويقول: “لكي يعمل القلب حتى 100 عام يجب أن يكون للشخص مستوى طبيعي لضغط الدم وكذلك مستوى الكوليسترول والسكر في الدم ومؤشر كتلة الجسم أيضا. وبالإضافة إلى ذلك يجب عدم التدخين. ولكن الأهم من كل هذا، هو الحركة، حيث يجب على الشخص أن يتحرك في اليوم ما لا يقل عن 40 دقيقة”.

ووفقا له، أي مشكلة تظهر في القلب هي نتيجة آخر 20 سنة من حياة الإنسان.