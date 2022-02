النظام الغذائي.. “كلمة السر” لدى أطول الناس عمرا في العالم

أكدت العديد من الدراسات العلمية فعالية جملة من العادات التي من شأنها جعل الإنسان ينعم بحياة طويلة وصحية.

يمارس المعمرون طقوسا يومية يمكننا التعلم منها لعيش حياة أطول وأكثر صحة، فعندما يعيش أشخاص ما يقرب من 100 عام، لا يسعك إلا أن تسأل “ما هو سرهم؟” بينما تلعب الجينات دورا مهما في حياة الشخص، فإننا نعلم أيضا أن نمط الحياة يحدث فرقا هائلا.

هذا الموضوع هو الذي ألهم دان بوتنر للبحث في مناطق العالم التي يعيش فيها الناس أطول فترة، بحسب Eat This, Not That.

وجد بوتنر خمس مناطق في العالم فيها أعلى تركيزات من المعمرين، والمعروفة باسم المناطق الزرقاء، ومن هناك حقق في الأمور المشتركة بينها جميعا.

وتشمل هذه المناطق سردينيا في إيطاليا، وأوكيناوا في اليابان، وإيكاريا في اليونان، ونيكويا في كوستاريكا، ولوما ليندا في كاليفورنيا.

بعد بحث مكثف حول نظامهم الغذائي وحركتهم وممارساتهم اليومية، طور بوتنر ما يعرف باسم حمية المناطق الزرقاء.

1-الأكل نباتي في الغالب

واحدة من علامات جميع مناطق المنطقة الزرقاء الخمس هي الأكل النباتي إلى حد كبير، على سبيل المثال فإن أولئك الموجودين في لوما ليندا يأكلون نظاما غذائيا يتكون من حوالي 27% من الفاكهة و33% من الخضار، مع حوالي 4% فقط من اللحوم.

بالنسبة للإيكاريين (في اليونان)، فإن 20% من مدخولهم اليومي يتكون من الخضروات، و 17% من الخضروات الورقية تحديدا، و11% من البقوليات، و 6% من الأسماك، و5% فقط من اللحوم.

هذا لا يعني أنه عليك أن تصبح نباتيا تماما، لكن هذه المجتمعات تثبت أنك لست بحاجة إلى اللحوم كل يوم من أجل عيش نمط حياة صحي.

2- حصة يومية من الفاصولياء

تستهلك جميع المناطق الزرقاء الخمس الفاصولياء أوالبقوليات كجزء أساسي من نظامها الغذائي، وتأكل هذه المجتمعات حوالي أربعة أضعاف كمية الفاصوليا التي يتناولها الأمريكيون في المتوسط.

تؤكد دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Nutrients أن تناول الفاصولياء (كجزء من نظام غذائي نباتي) يرتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب، وقد يساعد أيضا في تحسين نظام المناعة لديك للمساعدة في مكافحة الأمراض.

3- قاعدة 80-20

يمارس سكان أوكيناوا قاعدة 80% منذ آلاف السنين، وهي ممارسة تناول الطعام فقط حتى يشبعوا بنسبة 80% تقريبا. لديهم مساحة لـ 20%، معترفين بأنهم لا يحتاجون دائما لملئها.

بالنسبة للعديد من الناس، قد تبدو هذه الممارسة غريبة ويصعب تحقيقها. ولكن بالنسبة لمجتمع أوكيناوا، فإن هذا الاختلاف بنسبة 20% هو أحد الطرق التي يحافظون بها على صحتهم ورضاهم.

4- تناول الدهون الصحية

يعتبر استهلاك الدهون الصحية بدلا من الدهون غير الصحية أمرا مشتركا بين الأشخاص الأطول عمرا في العالم. على سبيل المثال، يستهلك مجتمع المعمرين في لوما ليندا الأفوكادو والمكسرات والسلمون بشكل منتظم، بينما يحصل سكان سردينيا على دهونهم الصحية من زيت الزيتون.

يمكن أن يساعد استبدال أشياء مثل الزبدة والسمن بدهن صحي مثل زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين صحتك العامة، وتظهر الدراسات أن زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الشرايين.

5- تناول الحبوب الكاملة

إلى جانب الدهون الصحية، والكثير من الخضار، والوجبات اليومية من الفاصوليا، يستهلك الأشخاص الأطول عمرا في العالم أيضا الكثير من الحبوب الكاملة.

وفقا لـ National Geographic، يحصل النيكويون على 26% من مدخولهم اليومي من الحبوب، وفي سردينيا 47%.

عندما يتعلق الأمر بحبوب كاملة معينة، اكتشف الباحثون أن المناطق الخمس تناولت حبوبا تحتوي على نسبة أقل من الغلوتين من تلك التي غالبا ما تستهلك في أمريكا. على سبيل المثال، يأكلون كميات أقل من القمح ويركزون أكثر على الشعير والشوفان والأرز البني.

الحبوب مثل الشوفان هي بعض الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها من أجل وزنك وأمعائك وتقليل الالتهابات المزمنة.

