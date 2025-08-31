النفخة والغازات…إليكم الحل الطبيعي لمكافحتها

بعد وجبة دسمة أو في حال بطء عملية التغوط أو تناول أطعمة مسبّبة للغازات، يمكن أن يصاب الإنسان بالنفخة والغازات. هناك حل طبيعي يمكن أن يساعد على مواجهة هذه المشكلة، بحسب ما نشر في Medisite.

لماذا يمكن التعرض للنفخة والغازات؟

يعاني كثيرون من الاضطرابات الوظيفية المعوية ومن ضمنها تبرز مشكلات مثل الغازات والنفخة. وقد يتعرض البعض لهذا النوع من المشكلات من وقت إلى آخر، ويمكن التعرض له بانتظام وبشكل متواصل. وتعتبر النفخة والغازات العارض الثاني الأكثر شيوعاً لمتلازمة القولون العصبي. في كثير من الأحيان يكون من الممكن اللجوء إلى الحلول الطبيعية التي تساعد على الحد من هذا النوع من المشكلات، خصوصاً بعد تناول وجبة دسمة.

ما الحل الطبيعي الذي يساعد على مواجهة مشكلة النفخة والغازات؟

تبدو أحياناً تلك الوصفات التقليدية فعّالة إلى حد كبير وإن كان البعض لا يثق بها. فالدواء ليس دائماً حلاً لا بد من اللجوء إليه. والأهم أنه يمكن اللجوء إلى الحلول التقليدية بشكل يومي من دون القلق بشأن آثار جانبية يمكن التعرض لها.

ويعتبر النعناع الحل الأمثل للتخلص من النفخة والغازات. ففي دراسة هندية نشرت عام 2021 تم الحديث عن فوائد لا تعد ولا تحصى لهذا المشروب الذي يتميز بمزاياه المضادة للالتهابات وللأكسدة والمقاومة للسرطان. كما يساعد النعناع على تهدئة التقلصات المعوية والأوجاع الناتجة من مشكلات في الجهاز الهضمي عبر الحد من النفخة والغازات. ويعود السبب إلى مادة المنتول الموجودة في النعناع بسبب مزاياها الإيجابية لعملية الهضم. كما يمكن الاعتماد على زيت النعناع الأساسي لتحسين عملية الهضم لأنه يحتوي على المنتوت الذي يساعد على هضم الدهون في الكبد.

حتى أن اللجنة الأوروبية للعلاجات التي تعتمد على النباتية أعطت موافقتها على النعناع لمزاياه في عملية الهضم. وفي تقرير صادر في عام 2020 تم التأكيد أن الزيت الأساسي للنعناع يساعد على الحد من التلقصات في المعدة خصوصاً لمن يعانون متلازمة القولون العصبي. وإضافة إلى أهميته لعملية الهضم، يعتبر من المشروبات التي تساعد على الاسترخاء وعلى تهدئة آوجاع الرأس والحد من أعراض الرشح.

كيف يمكن الاستفادة من مزايا النعناع في عملية الهضم؟

-يجب تناول الشاي بالنعناع بعد كل وجبة ويمكن إضافة نبتة أخرى إليها.

-يمكن إضافة الأوراق الطازجة أو المجففة في المياه لمدة 10 دقائق في المياه الدافئة قبل تناولها.

-في حال تفضيل الزيوت الأساسية يمكن إضافة قطرة واحدة في ملعقة من العسل. يجب مزجها جيداً وإضافتها إلى الشاي.

-في حال تناول الشاي بالنعناع في المساء يمكن الاستمتاع بنوم هانئ لأنه يساعد على الهضم والاسترخاء.