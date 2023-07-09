الوحدة تشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب لمرضى السكري

يعتبر مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهم أكثر عرضة للوحدة من أقرانهم الأصحاء.

وقد اكدت الدراسات السابقة أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يرتبطان بارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في عموم السكان.

ووفقاً لموقع “futurity”، يقول مؤلف الدراسة لو كي، الأستاذ في كلية الصحة العامة والطب الاستوائي في جامعة تولين: “يبدو أن جودة الاتصال الاجتماعي أكثر أهمية لصحة القلب لدى مرضى السكري من عدد مرات المشاركة، حيث يجب ألا نقلل من أهمية الوحدة على الصحة الجسدية والعاطفية. أود أن أشجع مرضى السكري الذين يشعرون بالوحدة على الانضمام إلى مجموعة أو فصل ومحاولة تكوين صداقات مع الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مشتركة”.

نظرت الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة The European Heart، في ما إذا كان مرضى السكري الذين يعانون من الوحدة أو العزلة الاجتماعية أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين لم يكونوا كذلك. وقد شملت الدراسة 18509 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عامًا في المملكة المتحدة والذين يعانون من مرض السكري ولكن لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تم تقييم الشعور بالوحدة والعزلة باستخدام الاستبيانات. حيث كانت ميزات الشعور بالوحدة عالية الخطورة هي الشعور بالوحدة، عدم القدرة التامة أو غير التامة على الوثوق بشخص ما. وكانت عوامل العزلة الاجتماعية عالية الخطورة هي العيش وحيدًا، وزيارة الأصدقاء والعائلة أقل من مرة واحدة في الشهر، وعدم المشاركة في نشاط اجتماعي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

نظر الباحثون في العلاقة بين الوحدة والعزلة وحوادث أمراض القلب والأوعية الدموية بعد التكيف مع العوامل الصحية ونمط الحياة الأخرى.

على مدى العقد التالي ، أصيب 3247 مشاركًا بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأصيب 2771 مشاركًا بمرض القلب التاجي، و 701 مصابًا بالسكتات الدماغية (كان لدى بعض المرضى كليهما). وقد كان خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى بنسبة 11٪ إلى 26٪ لدى أولئك الذين حصلوا على أعلى الدرجات في الشعور بالوحدة مقارنة بأولئك الذين حصلوا على أقل الدرجات. ولوحظت نتائج مماثلة لأمراض القلب التاجية ولكن ارتباطها بالسكتة الدماغية لم يكن كبيرا. ولم تكن درجات العزلة الاجتماعية مرتبطة بشكل كبير بأي من نتائج القلب والأوعية الدموية.

قام الباحثون أيضًا بتقييم الأهمية النسبية للوحدة، مقارنةً بعوامل الخطر الأخرى، بشأن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد أظهر الشعور بالوحدة تأثيرًا أضعف من وظائف الكلى والكوليسترول ومؤشر كتلة الجسم، ولكن تأثيرًا أقوى من الاكتئاب والتدخين والنشاط البدني والنظام الغذائي.

يقول تشي: “احتلت الوحدة مرتبة أعلى كعامل مؤهب للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالعديد من عادات نمط الحياة. وجدنا أيضًا أنه بالنسبة لمرضى السكري، كانت نتيجة عوامل الخطر الجسدية مثل ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، وضعف وظائف الكلى أكبر لدى أولئك الذين يعانون من الوحدة مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا كذلك.

ويضيف: “تشير النتائج إلى أن سؤال مرضى السكري عن الوحدة يجب أن يصبح جزءًا من التقييم القياسي، مع إحالة المتأثرين إلى خدمات الصحة العقلية”.