اليابان تعتمد دواء “ديكساميثازون” لعلاج مرضى كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتمدت وزارة الصحة اليابانية، ديكساميثازون، علاجا ثانيا لفيروس كورونا المستجد ، بعدما أظهرت تجارب بريطانية خفضه لمعدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسز، في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا.

ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية، الأربعاء، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأظهرت نتائج تجارب أعلن عنها الباحثون في المملكة المتحدة الشهر الماضي أن ديكساميثازون، العقار الرخيص الواسع الاستخدام من عائلة الستيرويدات، هو العقار الأول في إنقاذ مرضى كوفيد-19، فيما قال العلماء إنه تطور كبير في مساعي التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وشركة نيتشي-إيكو اليابانية من بين شركات الأدوية التي تنتج ديكساميثازون.

وأكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية العشوائية الكبيرة التي نشرت الجمعة الماضي، في دورية نيو إنغلاند الطبية فوائد ذلك العقار في علاج حالات الإصابة المتقدمة، أو المعتدلة، من كوفيد-19.