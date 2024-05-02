اليكم أسباب وأعراض التهاب قناة الأذن

قالت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن والحنجرة إن التهاب قناة الأذن هو التهاب يصيب قناة الأذن الخارجية التي تصل من طبلة الأذن إلى خارج الدماغ.

وأوضحت الجمعية أن التهاب قناة الأذن يحدث بسبب البكتيريا أو الفطريات، والتي تتوغل داخل الأذن عبر الجروح الصغيرة التي تحدث مثلا بسبب استخدام أدوات حادة لتنظيف الأذن كالأعواد القطنية أو مشابك الشعر أو بسبب الماء المتبقي في الأذن، والذي يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، لذا يسمى هذا الالتهاب أيضا “أذن السباح”.

وتتمثل أعراض التهاب قناة الأذن في الشعور بألم وحكة في الأذن مع احمرار الأذن وتورمها، بالإضافة إلى مشاكل السمع والحمى.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية إذا كان سبب الالتهاب يرجع إلى البكتيريا، أو بواسطة مضادات الفطريات إذا كان سبب الالتهاب يكمن في الفطريات.