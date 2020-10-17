اليكم السبب الأول للوفيات الناجمة عن أمراض القلب

نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية تقريرا عن دراسة بحثية أجراها علماء بجامعة جامعة سنترال ساوث في الصين أن النظام الغذائي السيئ هو السبب الأكبر للنوبات القلبية والتي تؤدى الى الوفاة.

وبحسب التقرير درس الباحثون تسعة ملايين حالة وفاة بسبب النوبات القلبية والذبحة الصدرية، وتبين أن النظام الغذائي السيئ أكثر خطورة من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول، فسبعة من كل عشرة وفيات بأمراض القلب ناتجة عن سوء التغذية لدى المريض.

ووفقا للتقرير أكدت الدراسة أن النظام الغذائي السيئ هو السبب الأول في نمط الحياة للوفيات الناجمة عن أمراض القلب، يأتي قبل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتدخين وشرب الكحول باعتباره القاتل الأول الذي يمكن تجنبه.

وقال الدكتور شينياو ليو ، كبير مؤلفي الدراسة: “يمكن تجنب أكثر من ستة ملايين حالة وفاة عن طريق تقليل تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والدهون المتحولة والمشبعة والملح والسكر المضافين ، مع زيادة تناول الأسماك والفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة.”

وشملت العوامل الأخرى المتعلقة بنمط الحياة ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع ضغط الدم ، والوزن ، وتلوث الهواء ، والتعرض للرصاص ، واختلال وظائف الكلى.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية أن استخدام التبغ كان رابع أكبر قاتل لأمراض القلب للرجال ولكنه السابع فقط للنساء، كان مؤشر كتلة الجسم المرتفع خامس أكبر مساهم في الوفيات بين النساء والسادس عند الرجال، والنوبات القلبية والذبحة الصدرية ، التي يطلق عليها الأطباء بشكل جماعي مرض القلب “الإقفاري” تسبب حوالي واحد من كل ست وفيات كل عام.