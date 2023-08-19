اليكم بعض النصائح لوقف انقطاع التفكير أثناء العمل

يعاني الكثير من الناس من مشكلة عدم التركيز أثناء العمل اليومي، مما يعرضهم إلى أضرار في العمل، لذا فيجب اتباعهم عدة طرق لتجنب هذا التشتيت اللارادي الذي يحدث لديهم وذلك وفقا لما نشرته شبكة ” cnn”.

نصائح بسيطة لوقف انقطاع التفكير أثناء العمل :

1.تقسيم المهام الكبيرة

تبدو المهام الكبيرة أحيانًا مربكة مما قد يؤدي بعد ذلك إلى مقاطعة ترحيب وتقليل الإنتاجية.

يمكن أن يؤدي تقسيم المشاريع إلى مهام أصغر تتطلب وقتًا أقل إلى جعل الهدف النهائي أكثر قابلية للتحقيق.

عادة ما يكون التعامل مع المهام الصغيرة أسهل ،مما يضمن لك على الأرجح البقاء على المسار الصحيح لإنجاز المهمة الأكبر.

2. يجب عليك تحديد الأسباب الرئيسية في العمل وضرورة عدم التطرق الي التصفح عبر وسائل الانترنت المختلفة حتي لا تستنفذ الطاقة لديك.

3. العمل مع الزملاء المنتجين

إذا وضعت نفسك بين الأشخاص الأكثر إنتاجية في مكان العمل ، فمن المحتمل جدًا أنك ستكون أيضًا أكثر إنتاجية.

اما إذا كنت تجلس بجانب شخص يعمل بجد أو تعمل جنبًا إلى جنب، فسوف يلهمك أن تفعل الشيء نفسه ويقلل من فرصة المقاطعة دون داع.

4. ضع حدودًا مع الزملاء تشتت انتباهك

إذا وجدت نفسك تعمل جنبًا إلى جنب مع شخص يتشتت انتباهه بسهولة ، فضع بعض الحدود معه حتى يدرك الوقت الذي تحتاج فيه إلى التركيز على مهمة تحتاج إلى العمل عليها.

5. خصص وقتا لأخذ قسط من الراحة

تعتبر فترات الراحة المنتظمة مهمة لمنح عقلك قسطًا من الراحة وإعادة شحن طاقاتك.

قم بتضمين الوقت الاجتماعي في مذكراتك كل يوم حيث تقوم بإعادة تنشيط نفسك وتحفيز نفسك للمهمة التالية في قائمتك.

ضع في اعتبارك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو التنزه في الحديقة المحلية أو قضاء بعض الوقت في ضوء الشمس للحصول على بعض فيتامين د.