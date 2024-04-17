اليكم ما هي ‫متلازمة المقصورة

أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية ‫أن متلازمة المقصورة (Compartment syndrome) هي حالة طبية خطرة تحدث ‫عند زيادة الضغط في عضلات الذراعين والساقين، التي تنقسم إلى ما يسمى ‫”بالمقصورات”.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن متلازمة المقصورة تحدث بسبب التعرض ‫لإصابة مثل السقوط على الذراع أو الساق أو التحميل الزائد على العضلات ‫عند ممارسة الرياضة أو الحروق.

‫ويؤدي الضغط إلى تعطيل تدفق الدم إلى العضلات والأعصاب، ما يتسبب في ‫حرمانها من الأكسجين والعناصر المغذية، الأمر الذي ينجم عنه ضرر في الأعصاب ‫والعضلات في المقصورة.

أعراض متلازمة المقصورة

‫وتتمثل أعراض متلازمة المقصورة في الشعور بالألم الشديد ومحدودية الحركة ‫وضعف العضلات واضطرابات الإحساس مثل الخدر والتورم ومظاهر ‫الشلل.

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، وذلك لتجنب العواقب الخطرة، التي قد تترتب على متلازمة ‫المقصورة والمتمثلة في بتر الأطراف.

ويتمثل العلاج في الجراحة؛ حيث يقوم الجراح بقطع اللفافة حول مجموعة ‫العضلات المصابة بحيث تتوفر للأنسجة العضلية المتورمة مساحة أكبر، ‫وبالتالي يتم تقليل الضغط في المقصورة.