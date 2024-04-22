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اليكم مشروبات طبيعية تنظف الرئتين من السموم

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 9:53 مساءً
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تلعب الرئتان دورًا حاسمًا في جسم الإنسان، إذ تقومان بتزويده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون، وبما أنهما يعملان بشكل مستمر، فمن المهم الحفاظ عليهما من خلال العمل على تطهيرهما بشكل منتظم ودائم. بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع WIO News، يمكن تناول أحد المشروبات الخمسة التالية بشكل منتظم لطرد السموم من الرئتين:

1. ماء دافئ بالليمون
يتم عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ وتناول المشروب في الصباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

2. ماء الثوم
يحتوي الثوم على مركبات لها خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تفيد الجهاز التنفسي. ويمكن تناول ماء الثوم بعد نقعه لعدة ساعات لتطهير الجهاز التنفسي.

3. عصير الشمندر
تناول عصير الشمندر الغني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الرئة وتقليل الالتهاب.

4. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على نسبة وفيرة من الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة معروفة بتأثيرها المحتمل المضاد للالتهابات على أنسجة الرئة.

5. حليب الكركم
يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي يشتهر بخصائصه المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تخفيف التهاب الرئة.

    المصدر :
  • العربية

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