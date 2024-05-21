الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445 ﻫ - 21 مايو 2024 |
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اليوم العالمي للشاي.. وفوائد صحية لتناوله يومياً

منذ 3 دقائق
فنجان من الشاي

فنجان من الشاي (تعبيرية)

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يعتبر الشاي جزءًا لا يتجزأ من العديد من الثقافات في جميع أنحاء العالم لعدة قرون، وفي 21 مايو، يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي، وفيما يلى نتعرف على فوائد الشاي على صحتك وفقا لموقع أنديا..

الشاي مقاتل للسرطان
توضح الأبحاث أنه إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي للإصابة بالسرطان وتريد حماية نفسك تناول المزيد من الشاى.

يساعد الشاي على تقوية جهاز المناعة
أظهرت الدراسات أن الشاي يمكنه ضبط الخلايا المناعية حتى تصل إلى أهدافها بشكل أسرع.

قد يساعد الشاي في حماية عظامك
أظهرت بيانات الدراسات الحديثة التي أجريت على الحيوانات أن الشاي الأخضر قد يمنع فقدان العظام.

الشاي يمكن أن يكون مفيدا لفقدان الوزن
الشاي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

ربطت كثير من الأبحاث بين شرب الشاي والحفاظ على صحة القلب

الشاي غني بمضادات الأكسدة
مضادات الأكسدة يمكن أن تقلل الالتهاب وكذلك تؤخر أو حتى تمنع تلف الخلايا الناجم عن الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة

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