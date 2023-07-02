انتفاخ البطن.. الأسباب وطرق الوقاية

انتفاخ البطن هو الحالة التي تمتلئ فيها المعدة أو الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات، حيث يبدو البطن وكأنه أكبر حجماً مما هو عليه، إضافة لزيادة الحجم والتأثير الشكلي، فإنّ انتفاخ البطن يمكن أن يترافق مع شعور بالألم وقرقرة بالبطن، وهو ما قد يؤثّر على قدرة الشخص على العمل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

أسباب انتفاخ البطن الدائم

قد يكون التعرض لانتفاخ البطن طبيعياً عند حصوله بين الحين والآخر، لكن عندما يصبح الأمر حالة دائمة أو شبه دائمة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية معينة يجب العمل على إيجاد حلّ لها، ومن الأسباب الشائعة:

الإفراط في تناول الطعام: يمكن أن يكون منظر الطعام مغرياً ويدفعك لتناول كمية أكبر مما تحتاجها؛ مما يتركك مع معدة ممتلئة وبطن منتفخ، الإفراط في تناول الطعام هو أحد أكثر الأسباب شيوعاً لانتفاخ البطن.

عدم تحمّل أحد أنواع الطعام: يمكن أن ينتج الانتفاخ عن عدم تحمّل أحد مكونات الطعام الذي تتناوله وخاصة عندما تعاني الانتفاخ دون تناول الكثير من الطعام، عند تناول طعام لا تتحمله فإنّ الجسم قد ينتج الكثير من الغازات أثناء محاولة الهضم فيؤدي لانتفاخ البطن.

تناول أطعمة غنية بالنشا أو بالصوديوم: الأطعمة الغنية بالصوديوم يمكن أن تؤدي لاحتباس الماء وتلك الغنية بالنشأ تؤدي لاحتباس الغازات، تناول هذه الأطعمة بشكل مستمر يمكن أن يتسبّب بالانتفاخ.

تناول الأطعمة المعلّبة: تحتوي بعض الأطعمة المعلّبة مادةً تُسمى غلوتامات أحادية الصوديوم، وهي مادة يمكن أن تتسبّب بالانتفاخ لبعض الأشخاص.

تناول الطعام قبل النوم: أثناء النوم لا يعمل الجهاز الهضمي بذات الكفاءة كما أنّ وضعية الشخص أثناء النوم يمكن أن تؤثر على الهضم وتتسبب بانتفاخ البطن.

تناول الكثير من المشروبات الغازية: يمكن أن تؤدي المشروبات الغازية لاحتباس كمية كبيرة من الغازات في المعدة وهذا يمكن أن يقود للانتفاخ والتجشّؤ.

ابتلاع الكثير من الهواء: تؤدي الكثير من العادات الشائعة إلى نزول الهواء للمعدة وهذا يتضمن تناول العلكة أو الشرب من قشة الشرب والأكل بسرعة.

تناول بعض الأدوية: بعض الأدوية مثل أدوية الارتجاع الحمضي ومليّنات البراز وأدوية تحديد النسل الهرمونية.

الوقاية من انتفاخ البطن

تجنب تناول الأطعمة التي تسبب لك الانتفاخ وتراكم الغازات.

تناول طعامل ببطء.

الامتناع عن التدخين.

ممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم.

التقليل من تناول العلكة.

تجنب الاطعمة الغنية بالدهون والمقليات.

تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

تجنب المشروبات الغازية.

انتفاخ البطن مزعج ولكنه ليس خطيراً ولا يستدعي القلق رغم كثرة العوامل التي تسبّبه، ولكن في حال استمر الانتفاخ أو تكرره لفترة طويلة، حينها من الأفضل أن تستشير الطبيب لمعرفة السبب الكامن.