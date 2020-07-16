انخفاض وفيات مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة

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اكتسبت الطواقم الطبية ، خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا المستجد ، خبرات كبيرة على مدار ستة شهور منذ تفشي الوباء ، وهو ما يثبته دراسة كشفت عن انخفاض وفيات مرضى كوفيد 19 داخل أقسام العناية المكثفة .

وأظهرت مراجعة لدراسات منشورة أن معدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو الثلث منذ بداية ظهور الوباء، فيما يرجع ولو في جانب منه إلى تحسن مستوى الرعاية بالمستشفيات.

ونُشر التحليل العالمي لـ24 دراسة رصدية لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في دورية علم التخدير، الأربعاء.

ووجد البحث الذي قاده البروفيسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة تراجع من نحو 60 بالمئة منذ نهاية مارس إلى 42 بالمئة في نهاية مايو، ولم يختلف المعدل كثيرا في أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

وأشار معدو الدراسة إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك منها “التعلم السريع الذي حدث على الساحة العالمية بفضل النشر الفوري للتقارير الإكلينيكية في بداية الجائحة”.

كما أشاروا إلى أن وحدات الرعاية المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط أكبر في بداية الجائحة.

وتحدث أطباء عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس السريع الانتشار بما أتاح فهما أفضل للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى، وإن كان الأمر لا يزال يستلزم عملا ضخما في مجال تطوير العلاجات واللقاحات الواقية.