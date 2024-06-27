اهتمي بصحة جهازك الهضمي خلال فترة الحمل.. لهذه الأسباب

يجب على الأم أن تهتم بالكثير من الأشياء خلال فترة الحمل، بما في ذلك صحتها الجسدية والنفسية، ومن الضروري أيضاًَ أن يكون لديكِ جهاز هضمي سليم لأنه قد يكون له تأثير على الجنين، في هذا التقرير نتعرف على أهمية الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى خلال فترة الحمل، بحسب موقع “تايمز ناو”.

دور بكتيريا الأمعاء في صحة الأم

بكتيريا الأمعاء النافعة جزء لا يتجزأ من عملية الهضم، ووظيفة المناعة، والصحة العامة، أثناء الحمل، تتغير بكتيريا الأمعاء النافعة لدعم الجنين النامي يمكن أن تؤثر البكتيريا الصحية في الأمعاء بشكل إيجابي على صحة الأم بعدة طرق:

1. امتصاص العناصر الغذائية:

يعزز ميكروبيوم الأمعاء المتوازن امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم، والتي تعتبر ضرورية لنمو الجنين يمكن أن يؤدي سوء صحة الأمعاء إلى قصور، مما يؤثر على كل من الأم والطفل.

2. دعم جهاز المناعة:

معظم جهاز المناعة يتواجد في الأمعاء يساعد الميكروبيوم الصحي على تنظيم الاستجابات المناعية، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى والحالات الالتهابية. وهذا مهم بشكل خاص أثناء الحمل عندما يتغير الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمنع الجسم من رفض الجنين.

3. الصحة العقلية:

يلعب محور الأمعاء والدماغ، وهو نظام اتصال ثنائي الاتجاه بين الأمعاء والدماغ، دورًا حاسمًا في الصحة العقلية. تم ربط الاختلالات في ميكروبيوم الأمعاء بالقلق والاكتئاب، مما قد يضر بالصحة العقلية للأم ونتائج الحمل.

المخاطر الصحية المرتبطة بسوء صحة الأمعاء

ارتبطت زيادة خطر الولادة المبكرة بسوء صحة الأمعاء، الأمر الذي يمكن أن يشكل العديد من المخاوف الصحية للطفل، يمكن أن تؤدي الميكروبات المعوية غير المتوازنة إلى التهاب، مما قد يؤدي إلى الولادة المبكرة. يمكن لنظام غذائي غني بالألياف والبروبيوتيك أن يساعد في تقليل الالتهاب وتشجيع الحمل الصحي، مما قد يقلل من فرصة الولادة المبكرة.

تسمم الحمل هو مرض خطير يتميز بارتفاع ضغط الدم وإلحاق الضرر بالأعضاء الأخرى، وفي أغلب الأحيان الكلى والكبد هناك أدلة متزايدة على أن الخلل في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء قد يؤثر على الاستجابات المناعية والالتهابية، والتي بدورها قد تلعب دورا في تطور تسمم الحمل يمكن تنظيم هذه التفاعلات عن طريق أمعاء صحية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

كيف تؤثر بكتيريا الأمعاء النافعة للأم الحامل على صحة الجنين

صحة الطفل تتأثر بشدة بالميكروبيوم الموجود في أمعاء الأم يحدث نقل الميكروبات من الأم إلى الطفل أثناء الولادة ومن خلال الرضاعة الطبيعية، مما يؤدي إلى إنشاء الميكروبيوم لدى الرضيع، والذي يلعب دورًا حاسمًا في صحته المناعية والتمثيل الغذائي.

1. تطوير المناعة: يساعد الميكروبيوم الصحي الموجود في الأم على ضمان انتقال البكتيريا المفيدة إلى الطفل، مما يساعد في تطوير نظام مناعة قوي. هذا الاستعمار المبكر يمكن أن يحمي الطفل من الحساسية والربو وغيرها من الحالات المرتبطة بالمناعة.

2. صحة الجهاز الهضمي: يرث الأطفال بكتيريا الأمعاء الأولية من أمهاتهم. يدعم الميكروبيوم الصحي نمو الجهاز الهضمي للطفل، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل المغص والإمساك والارتجاع المعدي المريئي.

3. النمو العصبي: حسب البحث، قد يؤثر الميكروبيوم على النمو العصبي. إن إنشاء ميكروبيوم صحي في مرحلة الطفولة يمكن أن يدعم نمو الدماغ والوظيفة الإدراكية.

استراتيجيات للحفاظ على صحة الأمعاء أثناء الحمل

1. شرب الكثير من الماء – لصحة الأمعاء، يجب على المرء شرب كمية كافية من الماء. يحافظ الماء على الوظيفة الصحية للبكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي ويساعده على العمل بشكل صحيح.

2. تناول نظام غذائي متوازن: اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والألياف يعزز توازن الميكروبيوم في المعدة البروبيوتيك من الأطعمة المخمرة، مثل اللبن الرايب والزبادي، صحية ويمكن أن تحسن صحة الأمعاء إن تقليل السكر والدهون والوجبات المصنعة يمكن أن يدعم أيضًا صحة الميكروبيوم المتوازن.

3. السيطرة على التوتر: التوتر المفرط يمكن أن يكون له تأثير سلبي على البكتيريا الموجودة في الأمعاء. تمارين التنفس العميق هي بعض الممارسات التي يمكن أن تحسن صحة الأمعاء وتساعد في إدارة التوتر.