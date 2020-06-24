بالصور: وسط مخاوف من انتشار العدوى..مرض الجدري يهدد الأبقار في سوريا

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في أزمة جديدة ضربت مزارع الأبقار في سوريا، أصيب العديد من رؤوس الأبقار السورية بجائحة وباء الجدري أدت إلى إصابة ونفوق العشرات منها.

وبهدف إيجاد حل سريع لهذا الوباء، عقدت محافظة طرطوس اجتماعا طارئا لمناقشة انتشار مرض التهاب الجلد العقدي (جدري الأبقار)، وذكر المكتب الإعلامي في المحافظة أن هدف الاجتماع كان وضع “خطة تدخل نوعي وسريع لإنقاذ قطيع الأبقار في محافظة طرطوس والبدء بها بأسرع وقت ممكن”.

وجاء ذلك بعد إصابة 314 رأسا نفق منها 20 رأسا من الأبقار الهزيلة التي لاتستطيع مقاومة المرض.

وخصصت محافظة المدينة 20 مليون ليرة لتغطية النفقات اللازمة “للحد من انتشار هذا المرض والمساهمة بعلاج الإصابات”.

وطلبت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة من مربي الأبقار “حجر الأبقار المصابة و عزلها”، كذلك نبهت إلى ضرورة “عدم الانقياد وراء الشائعات التي يروجها ضعاف النفوس ليبيع المربون أبقارهم بأسعار بخسة بذريعة أنها ستنفق قريبا”.

كما طالبت “بعدم التخلص من الأبقار النافقة إلابعد التنسيق معها من أجل التخلص الآمن منها والحد من انتشار العدوى والتلوث”، وأكدت المديرية أن “فرصة الشفاء موجودة”.

يذكر أن عددا من مربي الأبقار يشتكون منذ فترة من مرض الجدري الذي يهدد الأبقار وهي مصدر أساسي لدخلهم، كما أن أسعار الأبقار ارتفعت ليبلغ سعر الواحدة منها وسطيا ما يعادل 4 مليون ليرة.