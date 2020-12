بالفيديو: لهذا السبب يتم استخدام الثلج الجاف لتخزين لقاح كورونا

يواجه العالم منذ الإعلان عن فعالية لقاحات كورونا، مشكلة تخزين اللقاحات التي تحتاج إلى تبريد مستمر، الامر الذي اعتبر أنه سيكون عائقا في الوصول لعدة دول، ما وضع الشركات المصنعة للقاحات امام تحد جديد.

وتنتج الشركات ملايين الجرعات من اللقاحات التي يتم نقلها إلى مناطق مختلفة حول العالم، ورغم ذلك فإنه يجب أن تبقى تلك اللقاحات محفوظة عند درجات حرارة أقل من الصفر بكثير حتى تظل محتفظة بفاعليتها.

ويصبح التحدي أكبر عندما يتعلق الأمر بنقل تلك اللقاحات إلى مناطق نائية في دول تفتقر إلى البنية التحتية لتخزينها، وهو ما دفع إحدى الشركات في سنغافورة لإنتاج كميات كبيرة من الثلوج الجافة التي يتم استخدامها في حفظ اللقاحات تحت درجة حرارة تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، بحسب موقع “يورو نيوز” الهولندي.

ونشرت شبكة “بلومبرغ” الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد قيام شركة في سنغافورة بإنتاج نحو 4 ملايين ونصف المليون طن من الثلج الجاف يوميا لاستخدامها في تخزين لقاحات كورونا.ويتكون الثلج الجاف من تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الحالة الصلبة، التي يتحول بعدها من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية عند الضغط الجوي العادي، وهو ما يجعله من وسائل التبريد الفعالة لأنه يكون أبرد من الجليد ولا ينتج عنه أي رطوبة تؤثر على المواد المستخدم في حفظها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 80 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.7 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

