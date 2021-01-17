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بالقشرة أم بدونها.. أيهما أصح عند تناول الخضراوات؟

17 - يناير - 2021
خضار

خضار

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يجمع خبراء التغذية على أهمية الخضراوات ومكانتها العالية في النظام الغذائي الصحي، ولكن هل يلزم تقشيرها؟

لا ينصح الخبراء بتقشير الخيار لأن القشرة تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين K، وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة، وهو ما يقي من أضرار البشرة وتلف الخلايا.

أما الجزر فيمكن تناول الطازج منه بالقشرة، ولكن الجزر المخزن لفترة أطول، والذي يحتوي على بقع داكنة وقشرة أكثر صلابة، فمن المستحسن تقشيره للحصول على طعم أفضل.

ويؤكد الخبراء أنه يجب توخي الحذر مع البطاطس، خاصة إذا كانت مخزنة لفترة طويلة، فالسولانين السام الموجود تحت القشرة ضار بالصحة، ولهذا ينصح المعهد الاتحادي لأبحاث البطاطس أيضا بعدم تناول البطاطس مع القشرة، ويسري ذلك أيضا على الشمندر، حيث يوجد حمض الأكساليك في القشرة، وهو ما قد يضر بالأسنان والكلى.

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