بحة الصوت “بلا سبب” تنذر بأمراض خطيرة منها سرطان الحنجرة

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تدل بحة الصوت على الإصابة بالتهاب الحنجرة، وقد يكون الالتهاب مزمنا أو قصير المدى، ويصاب به الانسان فجأةً ويبقى لمدة لا تزيد على أسبوعين تقريباً .

ويعد مصطلح “بحة الصوت” مصطلحاً عاماً يصف التغيرات الصوتية غير الطبيعية، حيث تعتبر عرضاً وليست مرضاً.

وعند الإصابة ببحة الصوت قد يصبح الصوت خشناً أو متوتراً، أو قد يتغير حجم الصوت، وارتفاعه، ودرجته، وعادة ما تكون التغيرات في الصوت بسبب الاضطرابات المرتبطة بالأحبال الصوتية، وهي الأجزاء المنتجة للصوت في الحنجرة.

وذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن بحة الصوت بلا سبب واضح تدق ناقوس الخطر، إذ إنها تنذر حينئذ بالإصابة بمرض خطير مثل شلل الأحبال الصوتية أو سرطان الحنجرة.

ودعت الرابطة إلى ضرورة استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

وأشارت الرابطة إلى أن بحة الصوت غالباً ما ترجع لأسباب بسيطة مثل نزلة البرد وعدوى بالمسالك التنفسية العليا، مشيرة إلى أنها عادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها بعد التماثل للشفاء.

ولفتت الرابطة إلى أنه يمكن مواجهة بحة الصوت من خلال التوقف عن التدخين والابتعاد عن الأطعمة الحريفة وتجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة للغاية، مع مراعاة الإكثار من شرب السوائل وتجنب الإنفعال من أجل إراحة الأحبال الصوتية.