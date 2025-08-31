الأثنين 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
بريطانيا تؤكد تفشي السلالة "إتش5 إن1" من إنفلونزا الطيور بجنوب غرب إنجلترا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2025 12:41 صباحًا
إنفلونزا الطيور

رصدت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، إصابة مؤكدة بسلالة “إتش 5 إن 1” من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن تقع جنوب غرب إنجلترا.

وأعلنت الحكومة عن فرض تدابير احترازية مشددة بهدف احتواء انتشار الفيروس ومنع انتقاله إلى مزارع أخرى.

تدابير احترازية عاجلة

تم فرض منطقة حماية قطرها 3 كيلومترات ومنطقة مراقبة تمتد إلى 10 كيلومترات حول المزرعة المصابة بالقرب من إكسمينستر في مقاطعة ديفون.

وتشمل الإجراءات المتخذة فرض قيود على حركة الدواجن والطيور الأخرى، بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة والفحص في المناطق المحيطة.

إعدام الدواجن المصابة

أكدت الحكومة البريطانية أنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المزرعة المصابة كإجراء ضروري للحد من انتشار الفيروس.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتقال العدوى إلى مزارع أخرى وحماية قطاع الدواجن في البلاد من الأضرار الاقتصادية المحتملة.

    المصدر :
  • رويترز

