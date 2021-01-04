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بريطانيا تعتمد عقاراً يبطئ فقدان البصر لدى كبار السن

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 10:50 صباحًا
بريطانيا تعتمد عقارا يبطئ فقدان البصر لدى كبار السن

بريطانيا تعتمد عقارا يبطئ فقدان البصر لدى كبار السن

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ذكرت “ديلي ميل” ان المملكة المتحدة اعتمدت دواء “برولوسيزوماب” لعلاج مئات آلاف البريطانيين المصابين بداء التدهور البقعي الرطب لشبكية العين المرتبط بتقدم السن والذي يبطئ فقدان البصر.

والعقار الجديد قادر حتى على تحسين الرؤية لدى الكثير من المرضى بهذا الداء غير المؤلم الذي ما زال إلى اليوم بدون دواء.

البشرى كبيرة للمعنيين، الذين يقدر عددهم بأكثر من 700 ألف شخص في بريطانيا وينتمون عادة إلى شريحة عمر 55 عاما فما فوق، لأنهم لن يتناولوا هذا العقار الجديد إلا مرة كل 12 أسبوعا أو أكثر بدلا من مرة كل شهر مثلما هو حال عقار سابق أقل فعالية. ولوحظ أن عددا معتبرا من الذين جربوا “برولوسيزوماب” لم يبطئوا مسار فقدان البصر فحسب بل لاحظوا بعد نحو 4 أسابيع تحسنا ملحوظا للرؤية بشكل لم يعرف من قبل.

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