بشرى لمريضات الأورام.. إنجاز طبي في مصر للحفاظ على الرحم

في إنجاز طبي كبير، نجح الدكتور باسل رفقي، أستاذ جراحة الأورام النسائية بمركز أورام المنصورة وسكرتير عام الجمعية المصرية لأورام الإناث، في تطبيق تقنية رفع الرحم لأول مرة في مصر والعالم العربي، لحماية النساء من فقدان الرحم بسبب العلاج الإشعاعي للأورام السرطانية.

وأوضح الدكتور باسل رفقي أن هذا التدخل يمنح السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن من 18 لـ 40 عاما في عمر الإنجاب، فرصة جديدة، مشيرا إلى أنه أثناء مرحلة العلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية يتم تدمير الخلايا المجاورة لها مما ينجم عنه تدمير المبيض والرحم، ولكن بعد تطبيق تلك التقنية الجديدة بإبعاد المبايض والرحم لحين الانتهاء من العلاج الإشعاعي، تعود الأنثى بعد فترة العلاج مرة أخرى لأنوثتها الطبيعية وتستطيع الحمل مرة أخرى.

وأكد الدكتور باسل رفقي في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أن تقنية رفع الرحم سجلت نسب نجاح تتراوح بين 70% و80% عالميًا، ونجحت أول حالة في البرازيل بالحمل والولادة.

وعن تطبيق تلك التقنية في مصر، أوضح الدكتور باسل رفقي أن العمليات الثلاث التي أجراها انتهت بعودة الرحم إلى وضعه الطبيعي بكفاءة 100% وفقًا للفحوص الطبية الدقيقة، مما يدل على سلامة الأوردة والتغذية الدموية للرحم بعد العملية.

وأضاف رفقي، أستاذ جراحة الأورام النسائية بمركز الأورام بجامعة المنصورة، أن التقنية أعادت الأمل للكثير من مريضات الأورام.

وأردف: “التقنية الجديدة التي بدأت في البرازيل في عام 2020، بنقل الرحم والمبايض في أعلى البطن بعيدا عن العلاج الإشاعي، وبعد الانتهاء من مرحلة العلاج يتم عودة الرحم مرة أخرى لمكانه الطبيعي، أدت إلى الحفاظ على أنوثة السيدة وتوفير فرصة عالية لها في الحمل بشكل طبيعي”.

وأوضح الدكتور رفقي أن هذه التقنية أخذها الأميركان وتم تطويرها، وتم إجراء تلك العملية منذ عام في أميركا، وحملت السيدة وولدت بشكل طبيعي.

وعن نجاح التجربة في مصر، أكد الدكتور باسل أنه تم إجراء تلك العملية لأول حالة في مصر منذ 7 أشهر، بإجمالي 3 حالات، منها حالتان بجامعة المنصورة، وحالة في جامعة أسيوط.

وأوضح رفقي أن السيدات الثلاث يشعرن بسعادة غامرة بعد إنقاذ أرحامهن رغم عدم حدوث حمل حتى الآن لأسباب اجتماعية لا تتعلق بالعملية الطبية.

وأعد الدكتور رفقي سكرتير عام الجمعية المصرية لأورام الإناث، والذي يعد أول عضو غير أوروبي في التاريخ بالجمعية الأوروبية للأورام النسائية، ورقة بحثية حول هذه التقنية الجديدة، بشأن الثلاث حالات التي أجريت عليهن التقنية، وحصل على موافقة من لجنة الأخلاقيات بكلية طب المنصورة على هذا البحث، على أن يجري نشر تلك الورقة البحثية خلال العام الجاري، وتم ذكر هذا في مؤتمر الجمعية الدولية لأمراض النساء في ايرلندا، ومؤتمر الجمعية الأوروبية في روما.