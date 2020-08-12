بعد تفاقم عدد الإصابات.. الحكومة الفرنسية تكثف مراقبة الشرطة لضمان وضع الكمامات

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قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن بلاده ستزيد من مراقبة الشرطة لضمان أن يستخدم جميع المواطنين كمامات واقية، وأن يراعوا قواعد التباعد الجسدي، وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وظهر المتحدث، غابريل أتال، في برنامج على قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية، أثناء زيارة لجزيرة كوستاريكا بالبحر المتوسط، وهو يقول للصحفيين: “نحن عند نقطة تحول… سنقوم بتعبئة قوات الشرطة لزيادة المراقبة”.

وأضاف: “لكن ليست الشرطة هي ما يجب أن يخاف الناس منه، بل الفيروس الذي يتربص بنا وينقل العدوى”.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1397 إصابة جديدة بالوباء، ما يمثل مضاعفة للحصيلة اليومية المسجلة يوم الاثنين.

ووصل إجمالي عدد المصابين في فرنسا إلى 204 آلاف و172 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 30354 حالة.