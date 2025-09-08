بعد سنوات من التراجع.. معدلات سرطان البروستاتا تعود للارتفاع

أشارت أحدث الإحصاءات الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسرطان (ACS)، إلى ارتفاع معدلات تشخيص سرطان البروستاتا بنسبة 3% سنويًا، بين عامي 2014 و2021، بعد انخفاضات سنوية بنسبة 6.4% في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني منه.

وبحسب موقع “Health line”، يرجع هذا الارتفاع إلى تشخيصات متقدمة لسرطان البروستاتا، لدى الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 55 عامًا، لكن ما يثير القلق هو ارتفاع معدلات تشخيص سرطان البروستاتا المتقدم، بمراحله المتأخرة، بنسبة تصل إلى 6.2% سنويًا، مع ملاحظة أكبر زيادة لدى الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

نسب الإصابة بسرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا ثاني أكثر أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان شيوعًا بين الرجال في الولايات المتحدة، بعد سرطان الرئة، بمعدل واحد بين كل 8 رجال، كما تباطأ معدل انخفاض الوفيات، فبين عامي 1993 و2012، انخفضت الوفيات الناجمة عن سرطان البروستاتا بنحو 3.5% سنويًا، قبل أن تنخفض بشكل طفيف، 0.6% فقط سنويًا خلال العقد التالي.

متى يجب البدء بفحص سرطان البروستاتا؟

يشير تقرير الجمعية الأمريكية للسرطان (ACS) إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا، وخاصةً في المراحل المتأخرة، قد يكون نتيجةً لانخفاض فحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وهو فحص دم بسيط يقيس مستويات المستضد الذى تنتجه غدة البروستاتا بشكل طبيعي، ولكن ارتفاع مستوياته قد يشير إلى وجود سرطان، يمكن لاختبار مستضد البروستاتا النوعي الكشف عن سرطان البروستاتا قبل ظهور أعراضه بسبع سنوات.

وينصح بالبدء في إجراء هذا الفحص بعمر 45 إلى 55 عامًا، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر محددة، مثل التاريخ العائلي لإصابة بسرطان البروستاتا، أو الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، ينصح بالتفكير في إجراء الفحص في سن الأربعين.

الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا

يوجد عدد من الخطوات التي يمكنها التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، مثل اتباع نظام غذائي صحي، يتضمن الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل الجوز وبذور الكتان وبذور الشيا والأسماك، كذلك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضروات الطازجة ذات الألوان الطبيعية، مثل الطماطم والبروكلي والجزر والبنجر وكذلك الفواكه الطازجة الى لها خصائص مضادة للسرطان.

وينصح بتجنب النظام الغذائي غير الصحي مثل الدهون المشبعة، واللحوم الحمراء واللحوم المشوية، كذلك تجنب السمنة والحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الطبيعي (أقل من 30)، وممارسة الرياضة.

كما يوصى بالعادات الصحية مثل التعرض لأشعة الشمس، وتجنب التدخين للحد من خطر الإصابة بالسرطان.