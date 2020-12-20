بعد فايزر وموديرنا..لقاح ثالث يدخل معركة كورونا بأمريكا

تواصل الولايات المتحدة معركتها ضد وباء كورونا ، حيث كشف مسؤول أمريكي كبير في مجال الصحة اليوم الأحد، أن لقاحا ثالثا للوقاية من مرض كوفيد-19 قد يحصل على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية بحلول الشهر المقبل، في الوقت الذي بدأت فيه عملية شحن اللقاح الثاني لجميع أنحاء البلاد.

وقال الأميرال بيرت جيروير، مساعد وزير الصحة والخدمات البشرية لشبكة (إيه.بي.سي) إن البيانات لم تنشر بعد بشأن لقاح شركتي جونسون آند جونسون وجانسن لكن إذا حصل على موافقة فسيتوفر لدى الولايات المتحدة اللقاح الثالث بعد لقاحي فايزر ومودرنا.

وأعطت الولايات المتحدة، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر-بايونتيك، ولقاح لشركة موديرنا للاستخدام بشكل طارئ ضدّ فيروس كورونا، وفق على ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال رئيس إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، إنّه “مع توافر لقاحَين الآن للوقاية من كوفيد-19، تكون إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة قد اتّخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذه الجائحة”.

وجاء في تغريدة على حساب إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تويتر أنها سمحت بإعطاء اللقاح لمن هم فوق 18 عامًا من العمر.