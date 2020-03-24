الصحة

بعد “كورونا”… وفاة رجل في الصين بفيروس “هانتا”

أشار موقع “غلوبال تايمز” الصيني اليوم الثلاثاء، إلى أن مواطناً صينياً من مقاطعة يونان، توفي بعد إصابته بفيروس “هانتا”.

 

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وأثارت وفاة المواطن الصيني مخاوف من انتشار وباء جديد خصوصاً مع الأزمة التي يشهدها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 300 ألف شخص ووفاة أكثر من 15 ألف آخرين في العالم.

وأفاد موقع “غلوبال تايمز” بأن الرجل توفي أثناء وجوده في حافلة للنقل العام، ذاهبا لمقاطعة شاندونغ الصينية، مما جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وعددهم.

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