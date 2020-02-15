بـ 5 دقائق يوميا.. كيف تصبح أكثر ذكاء؟

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تغييرات يومية بسيطة لا تتعدى دقائق معدودة قد تجعل حياتك أفضل.

بسبب حياتنا اليومية المعقدة وجدولنا المزدحم، قد لا نجد الوقت لتعلم مهارة جديدة أو الأشياء التي تجعلنا أكثر ذكاء.

موقع “لادرز” كتب لك وصفة بسيطة. لن تحتاج إلى دورات تدربيية ولا قراءة عشرات الكتب، هي فقط عادات كررها يوميا.

تسجيل الأفكار

قم بكتابة أفكارك على الورق أو على سبورة، فهذا الأمر سيساعدك على استيعاب المفاهيم المعقدة وتعلم معارف جديدة، ويزيد قدرتك على الإبداع. تسجيل الأفكار لن يأخذ منك سوى دقائق معدودة.

التأمل

في هذا العالم المزعج من حولنا، نحتاج إلى بعض الوقت للتأمل. التأمل يخفض معدل التوتر ويحسن من التركيز وأداء الذاكرة.

تمارين حمل الأثقال

ممارسة تمارين حمل الأثقال عند الاستيقاظ في الصباح يحسن القدرات المعرفية، فهو يزيد من ضخ هرمون الأندروفين في مجرى الدم الذي يساعد على عمل الدماغ في مستويات مثالية.

استخدم مفكرة

العديد من الأشخاص الناجحين يستخدمون مفكرات ورقية لتدوين ملاحظاتهم. استخدم المفكرات لتدوين أي فكرة تخطر على بالك أو مهام معينة ينبغي عليك إنجازها، ممارسة هذا الأمر يوميا يزيد من قدراتك على التعلم.

ملخصات الكتب

هناك كتب تحتوي على أفكار قوية وأخرى لا تحتوى سوى على بعض شذرات من الحكمة، لذلك من الأفضل أن تستعين بالملخصات، ومن خلال تطبيقات مثل Blinkist يمكنك التعرف على كل محاور كتاب معين في أقل من 15 دقيقة.

وقت العمل

حدد مدة زمنية لإنجاز عمل ما فهذا سيوفر الكثير من الوقت الذي قد يضيع منك بسب التشتت الذي يصاحب ما نقوم به من أعمال. يمكنك الاستعانة بساعة توقيت تعطيك عدا تنازليا لإنجاز هذا العمل.